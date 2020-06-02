Абрамович купил под Тель-Авивом самый дорогой особняк в Израиле — СМИ

Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за $65 млн, сообщает израильская газета Globes.

Как отмечает издание, сделка с миллиардером Аланом Говардом, который в 2006 году купил два участка в Герцлии-Питуах за $21 млн, объединил их и построил дом, была заключена еще в январе 2020 года.

Вилла общей площадью 2 тысячи квадратных метров расположена в 15 км к северу от Тель-Авива. Дом находится на участке в 0,9 га.

По информации Globes, Абрамович, имеющий израильское гражданство, арендовал виллу в начале 2019 года и тогда же подписал опцион на ее приобретение, однако это не первый крупный объект недвижимости в Израиле, который он купил.

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Так, в 2015 году он за $25 млн купил отель-бутик Варсано и прилегающий участок в 1,5 тысячи квадратных метров в историческом районе Неве-Цедек в южной части Тель-Авива, чтобы построить там городскую виллу.

Ранее сообщалось, что 6 марта прошлого года "ВТБ Капитал" выкупил у компании ОРТ-КБ, принадлежащей российскому миллиардеру Роману Абрамовичу 20% акций "Первого канала".

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составленный британской разведкой "черный список" из шести российских олигархов, в котором оказался Роман Абрамович, так как "считается, что он оказывает Путину самую значительную финансовую поддержку".

В мае 2018 года комитет британского парламента по иностранным делам опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России. В документе говорится, что Великобритания не должна закрывать глаза на действия "клептократов президента Путина и нарушителей прав человека", которые с помощью отмывания денег "ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты".

В Кремле публикацию доклада назвали "провокацией, устроенной британской стороной".