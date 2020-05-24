IT и Телеком 1 час назад

Абсолютный рекорд: в Австралии зафиксировали самую быструю скорость интернета

Ученые зафиксировали скорость передачи данных в 44,2 терабита в секунду

Скорость интернета. Фото: techtoday.in.ua Скорость интернета. Фото: techtoday.in.ua
Скорость интернета. Фото: techtoday.in.ua

Ученым из нескольких университетов Австралии удалось зафиксировать самую быструю в истории скорость передачи данных в сети интернет.

Об этом сообщает BBC.

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"Исследователи из Австралии утверждают, что они зафиксировали самую быструю в истории скорость передачи данных в сети интернет", — говорится в сообщении.

В частности, команда ученых из университетов Монаша, Свинберн и Мельбурнского королевского технологического института зафиксировала скорость передачи данных в 44,2 терабита в секунду.

Как отмечается, с такой скоростью пользователи могут загружать более 1000 фильмов высокой четкости за менее чем секунду.

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Исследователи заявили, что они достигли такой скорости передачи данных с помощью устройства, известного как "micro-comb".

Профессор Дэвид Мосс из университета Свинберна описал результаты исследования как "огромный прорыв".

"Устройства micro-comb дают нам большую возможность удовлетворить значительный спрос на передачу данных в мире", — отметил ученый.

Известно, что Австралия на данный момент находится в середине глобального рейтинга скорости интернета, а медленный трафик — это регулярный повод для жалоб пользователей.

Ранее сообщалось, что Службе безопасности Украины предлагают установить интернет-провайдерам специальные отслеживающие системы — анализаторы трафика (DPI-системы). Инициативу нардепов участники рынка называют "попыткой скопировать российское законодательство", из-за чего цены на интернет могут взлететь вверх.

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