Аdidas создал биоразлагаемые кроссовки

Компания Аdidas разработала беговые кроссовки из волокон Biosteel, имитирующих паутинный шелк. Кроссовки будут полностью биоразлагаемыми, при этом с такими же характеристиками, что и у обычной обуви. При этом главная особенность кроссовок в том, что процесс их разложения в специально созданных для этого условиях составит всего 36 часов, передает ТАСС.

Как отметил глава компании-производителя технологии AMSilk Йенс Кляйн, случаи начала разложения обуви в процессе носки исключены.

Концепт биоразлагаемой обуви компания презентовала в конце 2016 г. Предполагается, что в продаже кроссовки появятся к концу 2017 года.

Сколько будет стоить пара таких кроссовок, пока неизвестно. Кляйн заявил, что новый тип обуви приближает человечество к тому моменту, когда произведенные материалы смогут возвращаться в биосферу в конце использования.

Для производства волокон Biosteel создатели используют те же белки, что и пауки в процессе плетения паутины. Компания AMSilk также применяет эти волокна для изготовления продуктов в сфере красоты и медицины, включая имплантаты. Волокно Biosteel на 15% легче других синтетических материалов и обладает большой устойчивостью. В Аdidas также утверждают, что биодеградируемые кроссовки обеспечат пользователям на 10% больше амортизации и на 30% больше гибкости при выполнении упражнений.

Как подсчитали в Greenpeace, с 2000 по 2014 гг. масштабы производства одежды удвоились, а объем продаж увеличился с $1 трлн в 2002 году до $1,8 трлн в 2015 году. К 2025 году он может достигнуть $2,1 трлн. Средний потребитель теперь покупает на 60% больше предметов одежды в год, а срок их носки вдвое короче, чем 15 лет назад.