Администрация морских портов перераспределит портовое имущество и автоматизирует работу с бизнесом

Администрация морских портов Украины (АМПУ) пересмотрит систему отношений в морских портах и проведет аудит распределения портового имущества между государственными стивидорными компаниями и портовыми администрациями.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, в частности, планируется внедрить в морских портах CRM-системы (Customer Relationship Management) для автоматизации сотрудничества с клиентами предприятия.

"Со времени начала портовой реформы и разделения административной и хозяйственной функций в морских портах прошло более трех лет. За это время наметился ряд сложностей в работе бизнеса, которые нужно устранить. Нужно завершить процесс передачи некоторых объектов стратегической портовой инфраструктуры от государственных стивидорных компаний портовым администрациям, решить острые земельные вопросы, которые мешают развиваться портам", — отметил руководитель предприятия Райвис Вецкаганс.

Для решения задачи АМПУ направила предложения специалистам профильного министерства.

Она отмечает, что большая часть земли на территории морских портов не оформлена соответствующим образом и не передана в пользование АМПУ.

"В сотрудничестве со специалистами министерства инфраструктуры Администрация морских портов намерена ускорить согласование документов по поводу отказа от права пользования земельными участками со стороны государственных портовых операторов, а также получение соответствующих разрешений портовыми администрациями", — отмечается в сообщении.