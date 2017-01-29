Администрация морских портов перераспределит портовое имущество и автоматизирует работу с бизнесом

29 января 2017, 11:15
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АМПУ проведет аудит распределения портового имущества, автоматизирует сотрудничество с клиентами и займется земельными вопросами

Администрация морских портов перераспределит портовое имущество и автоматизирует работу с бизнесом | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Администрация морских портов Украины (АМПУ) пересмотрит систему отношений в морских портах и проведет аудит распределения портового имущества между государственными стивидорными компаниями и портовыми администрациями.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, в частности, планируется внедрить в морских портах CRM-системы (Customer Relationship Management) для автоматизации сотрудничества с клиентами предприятия.

"Со времени начала портовой реформы и разделения административной и хозяйственной функций в морских портах прошло более трех лет. За это время наметился ряд сложностей в работе бизнеса, которые нужно устранить. Нужно завершить процесс передачи некоторых объектов стратегической портовой инфраструктуры от государственных стивидорных компаний портовым администрациям, решить острые земельные вопросы, которые мешают развиваться портам", — отметил руководитель предприятия Райвис Вецкаганс.

Для решения задачи АМПУ направила предложения специалистам профильного министерства.

Она отмечает, что большая часть земли на территории морских портов не оформлена соответствующим образом и не передана в пользование АМПУ.

"В сотрудничестве со специалистами министерства инфраструктуры Администрация морских портов намерена ускорить согласование документов по поводу отказа от права пользования земельными участками со стороны государственных портовых операторов, а также получение соответствующих разрешений портовыми администрациями", — отмечается в сообщении.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: порт

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Администрация морских портов перераспределит портовое имущество и автоматизирует работу с бизнесом | Транспорт | Дело
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