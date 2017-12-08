Аэропорт "Борисполь" обслужил 10 млн пассажиров

08 декабря 2017, 19:43
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Главный аэропорт Украины обслужил на 1,35 млн пассажиров больше, чем за весь 2016 год

Аэропорт Увеличить картинку

Международный аэропорт "Борисполь" с начала 2017 года обслужил 10 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Юбилейным пассажиром стала одесситка Клементина Нападовская, которая улетала в Индию.

"Борисполь" занимает первое место среди украинских аэропортов в Украине: в 2016 году его доля в общем объеме пассажирских перевозок составила 67%, а за полгода 2017-го — 66%.

В 2016 году "Борисполь" обслужил рекордное за время своего существования количество пассажиров — 8,65 млн, на 18,8% больше, чем в 2015 ранее.

Рост пассажиропотока обеспечили трансферные пассажиры, которых в 2016 году было 2,31 млн. Ожидается, что новая система скидок "Борисполя" удешевляет перевозку трансфертных пассажиров для авиакомпаниям на 80%.

За девять месяцев 2017 года в кооперации с "Международными авиалиниями Украины" аэропорт нарастил долю трансфертных пассажиров на 33%, а общий пассажиропоток — до 8,07 млн.

Справка

МА "Борисполь" — государственное предприятие в подчинении Министерства инфраструктуры Украины. За 9 месяцев 2017 года аэропорт получил чистую прибыль 1,63 млрд грн, на 58,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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