Аэропорт "Борисполь" нарастил чистую прибыль на 77,7%

28 июля 2017, 09:40
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Чистый доход ГП "Международный аэропорт "Борисполь" за шесть месяцев 2017 года вырос на 30% — до 1,87 млрд грн

Аэропорт Увеличить картинку

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, в январе-июне 2017 года увеличило чистую прибыль на 77,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 951,2 млн грн.

Согласно финансовому отчету аэропорта, размещенному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход за шесть месяцев вырос на 30% — до 1,87 млрд грн.

Как сообщалось, финансовый план "Борисполя" на 2017 год предполагает получение 1,508 млрд грн прибыли, что на 8,8% превышает фактический показатель 2016 года.

Согласно финплану, чистый доход аэропорта "Борисполь в текущем году планируется в сумме 3,929 млрд грн — на 17% выше фактического показателя в 2016 году. Показатель EBITDA запланирован на уровне 2,629 млрд грн (на 7,2% больше).

Пассажиропоток в 2017 году планируется на уровне 10,16 млн чел., что на 18% выше фактического показателя в 2016 году.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну — длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую — длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: аэропорт борисполь , прибыль

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