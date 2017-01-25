Аэропорт Дубая опередил Лондон по количеству пассажиров в 2016 году

Более 83,6 млн человек воспользовались услугами дубайского аэропорта, это на 5,6 млн человек, или 7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, лондонский аэропорт Хитроу, который находится на втором месте, в прошлом году посетили 75,7 млн пассажиров. Это всего на 1% больше, чем в 2015 году.

"Мировые авиакомпании отмечают, что аэропорт Дубая имеет больше преимущество над другими, а также большой потенциал. Кроме того, нарастили пассажиропоток и эмиратские компании Emirates и flydubai. За последний год они значительно увеличили не только количество самолетов и рейсов, но и направлений полета", — утверждает директор аэропорта Пол Гриффитс.

Сейчас на один рейс в Дубае в среднем приходится 209 пассажиров. Это самый высокий показатель в мире.

Что касается причин такого возрастания пассажиропотока, то аналитики отмечают две главные. Первая — это напряженная ситуация в регионе, в то время как Эмираты являются островком стабильности. Вторая — после Брексита меньше людей стали летать через Британию.

Однако по общему пассажиропотоку Дубай все еще отстает от Пекина и Атланты, которые заняты преимущественно внутренним туризмом.

Однако он значительно превосходит их по международным рейсам, и это преимущество будет только расти.

В 2017 году эмиратцы рассчитывают, что аэропортом воспользуются 89 млн пассажиров, а до 2025 года их количество планируют поднять до 120 миллионов. Чтобы этого достичь, дирекция аэропорта намерена потратить $ 32 млрд на строительство самого большого аєропорта и мире.