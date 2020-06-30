Транспорт 50 минут назад

Аэропорт "Киев" сокращает половину своего персонала

На фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса, что приводит к резкому падению авиаперевозок и снижению пассажиропотока

Аэропорт "Киев". Фото: пресс-служба аэродрома Аэропорт "Киев". Фото: пресс-служба аэродрома
Аэропорт "Киев". Фото: пресс-служба аэродрома

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) начинает поэтапное сокращение своих сотрудников во избежание банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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"Международный аэропорт "Киев" начинает поэтапное сокращение своих сотрудников на фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса, что приводит к резкому падению авиаперевозок и снижению пассажиропотока", — говорится в сообщении.

Указано, что всего в аэропорту работают около 2000 человек. В смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, еще 8000 сотрудников.

Таким образом, руководство аэродрома планирует сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли.

"Аэропорт "Киев" — это второй по пассажиропотоку аэропорт Украины, это почти 3 млн пассажиров и 30 тысяч рейсов в год. Это второй по количеству отчислений в бюджет Киева налогоплательщик среди коммунальных предприятий города. Банкротство аэропорта "Киев" будет иметь катастрофические последствия для международного имиджа, авиационной отрасли Украины, экономики и рынка труда в целом", — отметило руководство.

При этом в Жулянах прогнозируют медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидают возврата к докарантинному уровню всего через несколько лет.

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"Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт "Киев" объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку уходит не только много времени, но и значительные деньги. С грустью придется прощаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда", — отметил генеральный директор компании "Мастер-Авиа" Олег Левченко на собрании коллектива аэропорта.

Известно, что на данный момент каждое подразделение аэропорта "Киев" решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

Ранее команда международного аэропорта "Киев" записала видеообращение к руководству страны, в котором попросила о помощи и заявила, что этот кризис может стать последним.

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С начала карантина аэропорт потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. При этом продолжает нести затраты на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, выплату налогов и кредитов.

В начале мая 2020 года арендующая международный аэропорт "Киев" имени Сикорского компания "Мастер-Авиа" попросила правительство выделить на бесповоротной основе деньги на зарплаты своим сотрудникам, а также предоставить ряд других льгот.

Напомним, в фильме "Год президента" Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет создана государственная авиакомпания, которая будет делать заказы ГП "Антонов" на строительство самолетов. Это, по словам гаранта, его мечта.

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