Аэропорт "Львов" заявляет о давлении из-за проведенного СБУ и полицией обыска

Аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого обеспокоен обыском, проходившем 27 ноября в административном корпусе с участием работников прокуратуры, Службы безопасности Украины и полиции. Как говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook, он длился более 10 часов (с 12 до 22 часов).

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого еще полтора года назад по деятельности аэропорта в сфере рекламных услуг.

При этом предприятие отмечает, что уже дважды предоставляло документы по этому делу, доказывая правомерность предоставления рекламных услуг в аэропорту, в том числе привлекало соответствующих специалистов и получило научное заключение, подтверждающее законность рекламной деятельности.

"Однако наши доводы и представленные доказательства игнорируются следствием. Таким образом, основания для проведения обыска отсутствовали. В ходе следственных действий стало понятно, что целью данного уголовного производства, очевидно, не является установление истины по делу (поскольку принудительно изъяты документы, не указанные в постановлении следственного судьи об обыске)", — говорится в сообщении.

Адвокаты и юристы уверяют предприятие, что юридические перспективы по данному делу отсутствуют.

"Следовательно, цель этого уголовного производства очевидна — препятствование деятельности аэропорта в непростое время для всего государства. Однако даже в тяжелые времена карантина предприятие удается удерживать на безубыточном уровне... Кажется, кому-то очень нужно установить операционный контроль над государственным предприятием с достаточным финансовым обеспечением", — отмечают в аэропорту.

В то же время там не могут понять, кто мог бы быть заказчиком такого давления.

"Интересен бенефициар данного заказа. К сожалению, врагов много. Будем бороться публично и без сокрытия фактов и документов. Надеемся, что следствие будет вести себя аналогично. Это позволит всем сделать свои выводы", — сказано в сообщении.