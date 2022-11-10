Аграрії закликають не допустити ліквідацію Мінагрополітики

Аграрії звернулися до президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням запобігти об’єднанню Міністерства аграрної політики та продовольства з Міністерством економіки та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості економіки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Як йдеться у зверненні, вагомість агропродовольчого сектору України значно зросла з початку повномасштабного вторгнення. Тому логічним та надзвичайно важливим для бізнесу і громадської спільноти фактом є наявність спеціалізованого органу державної влади, який відповідатиме за формування аграрної політики, визначення напрямків відновлення агропродовольчого сектору, забезпечення обсягів аграрного виробництва у воєнний час та налагодження ланцюгів постачання агропродукції на світові ринки.

"Ліквідація Міністерства аграрної політики та продовольства України призведе до негативних наслідків як в агропродовольчому секторі, так і економіки держави вцілому, а також викличе стурбованість іноземних партнерів і поставить під загрозу налагодження експортних поставок українського продовольства в країни, що його потребують", - йдеться у зверненні.

Аграрії наголошують, що більшість країн з розвиненим аграрним сектором мають окремий центральний орган виконавчої влади, який відповідає виключно за формування аграрної політики, зокрема, США, Канада, Туреччина. Майже всі країничлени ЄС (за виключенням Австрії) мають центральні органи влади, які відповідають виключно за сільське господарство та продовольство.

"Враховуючи вищезазначене, провідні громадські об’єднання АПК закликають врахувати думку агросектору при здійсненні оптимізації кількості центральних органів виконавчої влади",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, видання ZN з посиланням на власні джерела повідомило, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр міністр Денис Шмигаль з кількома міністрами ввечері 8 листопада провели засідання, на якому обговорили зміни в структурі Кабінету міністрів. Попередньо, влада домовилася зменшити кількість міністерств з 20 до 14, а також зменшити штат кожного відомства.

Зокрема, Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства планують об'єднати у Міністерство економічного розвитку.