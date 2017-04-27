Аграрные ассоциации предлагают отложить запуск рынка земли еще на 7 лет

Аграрные ассоциации выступают за снятие ограничений на куплю-продажу земли с 2024 года, сообщил в ходе Agri Invest Forum 2017 заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов.

"Рынок земли не должен запускаться моментально, должна быть возможность подготовится как самим аграриям, так и государству. Переходный период должен быть пять лет, рынок должен вводиться с 2024 года", — сказал он.

По словам эксперта, такое мнение разделяют Всеукраинская аграрная рада, Ассоциация производителей молока, ассоциация "Свиноводы Украины", Украинская аграрная конфедерация, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины и другие, объединяющие более 90% сельхозпроизводителей в Украине.

"Перед запуском рынка должны быть полностью внесены и исправлены данные в Государственный земельный кадастр и Реестр прав на недвижимое имущество, запущена программа льготного кредитования фермерских хозяйств до 100 га, обеспечено выделение паев бывшим и нынешним сотрудникам госсельхозпредприятий, которые не принимали участие в распаевке земель", — уточнил М.Соколов.

Он выразил убеждение, что после запуска рынка право купли-продажи должно быть предоставлено не только физлицам, но и юрлицам.

Дополнительными ограничениями и гарантиями оборота земель станут: концентрация не более 30% земли в обработке и собственности в рамках одного района, не более 2% — в рамках области и не более 0,5% в рамках всей страны. Одним из условий запуска является запуск программы кредитования фермеров.

Продажа земучастка не должна быть основанием для расторжения договора аренды земли и его изменения, преимущественное право приобретения должны иметь нынешние арендаторы, собственники соседних участков.

"Если кто-то решил изменить целевое назначение участка, он должен за это заплатить и заплатить в сельсовет существенные деньги", — добавил М.Соколов.

Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования предусматривает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет министров первоначально ожидал его принятия до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

Министр финансов Александр Данилюк ожидает подготовку законодательной базы для осуществления земельной реформы к концу мая 2017 года.

В тоже время 55 народных депутатов направили обращение в Конституционный суд относительно отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Они рассчитывают, что решение суда может быть принято осенью.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый считает, что первым этапом запуска рынка земли должен стать запуск продажи прав аренды на земельные участки для сельскохозяйственных нужд