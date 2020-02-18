Аграрный фонд снизил процентную ставку для сельхозпроизводителей

ПАО "Аграрный фонд" снижает процентную ставку для аграриев. Об этом заявил председатель правления компании Иван Барышев.

Как сообщает пресс-служба фонда, 17 февраля в Черниговской областной государственной администрации состоялась презентация программ "Аграрного фонда" для малых и средних агропроизводителей области.

"Во-первых, для удобства аграриев мы снизили процентную ставку. В прошлые годы она составляла от 22,5% до 25% в гривне и 15-18% с привязкой к курсовым колебаниям. Мы пересмотрели эти цифры, и отныне процентная ставка составляет 17,5% без привязки к курсу и 8,8% с привязкой", — сообщил Барышев.

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Также Барышев сообщил, что Аграрный фонд в этом году выделяет 2 млрд грн на программы фонда, а именно — в виде минерального удобрения, дизельного топлива и денежной подписки.

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"Кстати, по топливу, то это пока уникальное предложение, которое мы предлагаем пока только в Черниговской области", — добавил глава организации.

Тем временем, новый сезон может начаться с роста цен на топливо, если Межведомственная комиссия по международной торговле решит ввести дополнительную пошлину на импорт.