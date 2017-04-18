Агрохолдинг "Мрия" потратит на закупку сельхозтехники $25 млн

18 апреля 2017, 15:17
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"Мрия" в 2017 году инвестирует в технический парк $25 млн, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом году

Агрохолдинг Увеличить картинку

Агрохолдинг "Мрия" внедряет программу по восстановлению технического парка. Об этом журналистам заявил операционный директор Андрей Григоров.

"Мы изменили технологию, отходим от ноу-тил. В прошлом году нам не хватало техники, и мы делали то, что можно было сделать с минимальными усилиями. Сейчас мы пополнили автопарк, а наши цели стали более амбициозными. Главный акцент мы делаем на обработку, меняемся технологически, внедряем новые технологические моменты", — заявил он.

У компании есть долгосрочная программа по восстановлению технического парка — планируется инвестировать $25 млн в этом направлении, в прошлом году инвестировали $9 млн, в первом полугодии 2017 года планируем получить 4 трактора Case, 12 опрыскивателей Case, дисковые бороны, 3 севалки Challenger, 7 погрузчиков Manitou.

Напомним, что агрохолдинг "Мрия" планирует в 2018 году отвести под сахарную свеклу 5 тыс. гектаров, в 2020 году — 10 тыс. гектаров. Техники для посева, обработки и выкапывания сахарной свеклы достаточно для этих площадей, заявлял ранее Григоров.

По материалам: Agravery
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Теги: апк , сельское хозяйство , техника , инвестиции

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