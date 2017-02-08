Airbnb в течение 5 лет обеспечит временным жильем 100 тыс. человек

08 февраля 2017, 18:22
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Интернет-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb в ближайшие 5 лет планирует обеспечить временным жильем 100 000 нуждающихся. В программе будут участвовать беженцы, жертвы стихийных бедствий и спасатели

Airbnb в течение 5 лет обеспечит временным жильем 100 тыс. человек | Компании | Дело Увеличить картинку

Онлайн-сервис по найму жилья Airbnb инициирует масштабную программу помощи нуждающимся во временном жилье.

"Сначала мы расселяли пострадавших от катастроф, поучаствовав на сегодня в 54 спасательных акциях в разных странах. Затем мы стали работать с организациями, занимающимися беженцами по всему миру. И на прошлой неделе мы сообщили, что сообщество Airbnb обеспечит бесплатным жильем беженцев и людей, пострадавших от недавнего запрета на въезд в США", — сообщают в компании.

В Airbnb отметили, что в ближайшие 5 лет планируют обеспечить временным жильем 100 000 нуждающихся.

"Сначала в программе будут участвовать беженцы, жертвы стихийных бедствий и спасатели, однако мы хотим распространить ее и на других нуждающихся в крове людей", — говорится в сообщении.

Также в течение 4 лет Airbnb выделит 4 млн долларов Международному комитету спасения на обеспечение жизненно важных нужд лишенных крова людей по всему миру.

Airbnb был основан в августе 2008 года в Сан-Франциско. Его основателями являются Брайан Чески, Джо Геббиа и Нейтан Блечарчик. Первоначальное финансирование было получено от бизнес-инкубатора Y Combinator.

По материалам: "Дело"
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Теги: недвижимость , жилье , ксо

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Airbnb в течение 5 лет обеспечит временным жильем 100 тыс. человек | Компании | Дело
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