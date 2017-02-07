Акционеры одобрили возможность передать в аренду Одесский припортовый завод

Акционеры ПАО "Одесский припортовый завод" дали предварительное согласие на передачу в аренду имущества предприятия и передачу в коммунальную/государственную собственность объектов, которые не задействованы в производственном процессе, или их продажу. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

На собрании акционеров также согласовали реструктуризацию 1 млрд грн долга за природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины". Завод будет выплачивать долг два года с апреля 2017 года.

Также собрание акционеров предварительно согласилось на передачу в аренду имущества предприятия и передачу в коммунальную/государственную собственность объектов, которые не задействованы в производственном процессе, или их продажу.

Фонд госимущества как орган управления корпоративными правами государства в ОПЗ ждет предложения от заинтересованных лиц. Ранее о желании арендовать завод сообщала группа DCH Александра Ярославского.

ФГИ разрабатывает варианты взаимодействия с потенциальными инвесторами и партнерами:

1. Передача в аренду имущества общества (как целостного имущественного комплекса, так и отдельных объектов недвижимого имущества).

2. Осуществление обществом операций с давальческим сырьем (природным газом) для целей его переработки в карбамид и аммиак.

3. Передача имущества общества в управление.

4. Приобретение обществом природного газа.

Напомним, в 2016 году ФГИ дважды объявлял конкурс на продажу ОПЗ. Но, несмотря на заинтересованность и несколько договоров о неразглашении, ни один инвестор не подал заявки. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал подготовку ОПЗ к приватизации.

Согласно обновленным планам приватизации, ФГИ собирается вновь выставить ОПЗ на продажу в декабре 2017 года.