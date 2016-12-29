На основе хакатона: опыт Британии в трудоустройстве бомжей и бывших заключенных

В Украине социальное предпринимательство — довольно редкое явление, тем не менее сейчас мы наблюдаем волну интереса украинцев к этой сфере деятельности. Катализатором этого стал Майдан, максимально активизировавший волонтерство. Оккупация Крыма, война на Донбассе, экономический кризис в стране привели к тому, что уязвимых групп населения стало больше. Всплеск социального предпринимательства — это реакция общества на проблемы, которые существуют в государстве, считают эксперты по социальному инвестированию. И так как бюджетных средств на решение социальных проблем, растущих как снежный ком, не хватает, бизнес-идеи, помогающие уменьшить их остроту, становятся актуальными как никогда.

Сейчас украинские социальные предприниматели только начинают узнавать о тех инструментах, которые в европейских странах уже давно используют. Одной из площадок передачи опыта стал Всеукраинский Форум социальных предпринимателей, организованный Молодежным центром по проблемам трансформации социальной сферы "Социум-ХХI " совместно с Western NIS Enterprise Fund, Фондом Восточная Европа и ChildFund Deutschland.

Социальный предприниматель из Британии Давид Гридельбах

Одним из спикеров Форума стал британец Давид Гридельбах, соучредитель социального предприятия Quartiermeister — Korrekter Konsum GbR, открывший свое первое социальное предприятие 20 лет назад. Delo.ua расспросило его об успешных моделях финансирования социального бизнеса в Великобритании и о наиболее любопытных идеях в этой сфере, которые возможно реализовать в Украине.

По словам Гридельбаха, одна из моделей социального предпринимательства, которая успешно реализуется в Великобритании, это создание рабочих мест для тех людей, которые иным способом никогда бы их не получили — бомжей, людей, вышедших из мест заключения, людей с инвалидностью.

Наиболее популярны у социальных предпринимателей такие отрасли, как кафе и рестораны. Объясняется это тем, что им необходим персонал, выполняющий работу, которой легко научить, чем и занимается Давид сейчас. Обучение длится 6 месяцев.

Еще одну идею успешно реализует друг Давида. Он скупает полуразрушенные объекты недвижимости, ремонтирует и затем продает их. На работу нанимает людей, освободившихся из мест заключения.

Давид, а ваш приятель имеет при этом какие-либо льготные условия ведения бизнеса? Ведь он снимает часть хлопот с государства, в обязанности которого входит социальная адаптация бывших заключенных.

Нет, никаких льгот у него нет. У него есть личная мотивация заниматься этим видом бизнеса. Без такой мотивации заниматься этим не стоит.

Что, кроме денег

А у вас какой бизнес? Кого вы хотите спасти в этом мире?

20 лет назад мы с другом основали первое социальное предприятие по трудоустройству бездомных. И моей мотивацией было помочь людям, которые живут на улице, получить работу и деньги, на которые они смогут купить себе жилье.

Получилось?

Это было довольно успешное предприятие, мы предоставляли трудоустройство 200 бездомным в год. Я уже в этой компании не работаю, где-то 15 лет, как я ушел оттуда.

Чем они занимались?

Сначала ходили по домам и предлагали товары из каталога, который мы издавали. А так как в то время люди не пользовались интернетом и это был эффективный способ донести информацию до широких масс, то такой сервис оказался востребованным. Мы повторили наш успешный пилот в 10 городах. Конечно, с развитием интернета эту компанию пришлось закрыть и придумывать что-то другое.

Этим "другим" стал бизнес по оказанию различных услуг: уход за садом, покраска стен домов, ремонт велосипедов, мойка окон. Работали по-прежнему с бездомными, обучая их необходимым навыкам. По словам Давида Гридельбаха, некоторые из таких компаний, открытых во многих английских городах, продолжают существовать по сей день. А одним из самых популярных оказался сервис по мойке окон под названием "Вдохновение". В Оксфорде компания и сейчас дает работу приблизительно 40 бездомным в год.

Давид Гридельбах (Великобритания)

Вы оцениваете ваши бизнес-практики как успешные. А чем измеряете этот успех? Если деньги не единственный критерий, то что еще?

Зависит от социальной цели, которую вы хотите достичь. Очень важно иметь измеримую цель. По бездомным, которым предоставлялось трудоустройство, у нас были 3 основных фактора измерения успешности. Первый — это количество бездомных, которым мы дали работу, второй — сколько из них, перестав работать у нас, нашли работу в других местах. И самый важный показатель — сколько людей после 6 месяцев продолжали работать где-то.

И какой процент бездомных продолжает работать, вырвавшись из негативной ситуации и начав другую жизнь?

Когда я занимался этими бизнесами, то 80% начавших работать у нас затем переходили на другие работы и 40% работали после истечения шести месяцев.

Мотивация по-китайски

Еще одна группа социальных предприятий не связана с трудоустройством уязвимых групп населения, их цель — генерировать прибыль, чтобы затем часть ее вкладывать в решение какой либо социальной или экологической проблемы.

В Украине таких предприятий очень немного. Самый успешный пример — ресторан Urban space в Ивано-Франковске: 100 активных горожан скинулись по $1 тыс., открыли ресторан и большую часть прибыли инвестируют в городские проекты.

Давид приводит интересный пример из Китая, где существует большая проблема с мусором и очень небольшим процентом его переработки из-за нежелания людей заниматься его раздельным сбором. Группа людей придумала, как мотивировать к этому, создав социальное предприятие. На выбранной территории каждому домашнему хозяйству присвоили штрих-код, напечатали его на мешках для мусора, которые раздали жителям. Компания по переработке мусора собирала бытовые отходы, сканируя код и взвешивая мусор, а затем тот, кто его сдал, получал вознаграждение.

Капитал в ожидании

Если человек хочет создать социальное предприятие, где он может получить инвестиции? Какие существуют механизмы привлечения денег на такой бизнес, кроме грантов от международных фондов? Есть ли специальные программы в банках по выдаче льготных кредитов?

Вместо предоставления гранта предоставляется так называемый "капитал в ожидании".

Почему "в ожидании"?

Такой беспроцентный кредит предоставляется организации в ожидании, что она его выплатит после того, как начнет получать прибыль. Если организация не успешна, то деньги она не возвращает.

Кто предоставляет такие кредиты?

Некоторые грантовые фонды Объединенного Королевства выдают такие ссуды. Эта деятельность достаточно новая в Англии.

Еще один подход, который набирает все больший вес и важность — это "инвестиции в эффект". То есть, в такие проекты, где преследуется и финансовая, и социальная прибыль. Ведь финансовые инвесторы, которые ищут возможности получения довольно высокой прибыли (в 8-10%), неохотно инвестируют в социальные предприятия из-за их низкой доходности.

Потому, по словам Давида Гридельбаха, как заинтересовать социальным предпринимательством инвесторов — один из актуальнейших вопросов, который обсуждается сейчас в Объединенном Королевстве.

Свое первое социальное предприятие он начал с суммы в 25 тысяч фунтов. Причем большую часть денег он взял как кредит в банке. Все зависит от бизнес-идеи и количества волонтерского времени, которое люди готовы инвестировать в этот вид деятельности, уточняет Давид.

В Англии, например, есть фонд Unlimited, выдающий небольшие гранты в 500 фунтов тем, кто решил попробовать себя в социальном предпринимательстве. Это как катализатор старта. В случае успешности бизнес-идеи фонд выдает второй грант уже на 5 тыс. фунтов на развитие проекта.

У частных банков программ льготного кредитования соцпредпринимательства нет.

Если банки и поддерживают соцпредпринимательство, то в рамках программ корпоративной социальной ответственности выдают гранты для поддержки конкурентоспособности. Например, банк Santander, занимающий одно из ведущих мест в Великобритании, имеет такие социальные программы.

Брейнштормы на социальные темы

А вам сейчас чем интересно заниматься?

В Англии, особенно в Уэльсе, очень большой разрыв между идеей и моментом, когда человек, ее придумавший, готов открыть социальное предприятие.

Потому я создал Акселератор социального предпринимательства — думаю, что-то подобное может быть очень эффективно и в Украине. В его основе понятие из IT-индустрии — "хакатон". У нас так же собирается группа людей с компетенциями в разных областях, которые хотят решить какую-либо одну социальную проблему. Например, каким образом снизить число людей, отбывших срок заключения, которые после освобождения через какое-то время опят нарушают закон и попадают в тюрьму.

Собравшиеся проводят 2 дня брейншторма и разрабатывают проект — новую идею социального предприятия. Если, например, собирается 50 человек, то они делятся на 10 команд и в финале остается 3-4 наиболее реалистичные идеи, которые можно взять за основу и дальше разрабатывать.

Кроме того, для социальных предпринимателей актуально обучение бизнес-планированию, созданию бизнес-модели, регистрации бизнеса, помощь в исследовании рынка, в маркетинге, в логистике, нетворкинге, а также поддержка уверенности в том, что они делают.

Ваша рекомендация — к чему надо быть готовым, если хочешь попробовать себя в социальном предпринимательстве?

Самая большая проблема среди социальных предпринимателей в Англии — это выгорание. Как правило, большая часть из них очень много работают, но через 3-4 года они больше не могут работать в таком темпе — это мой личный опыт. Потому необходимо четко посчитать, сколько реально времени они могут уделить этой работе. Когда вы работаете с проблемными группами людей, то их проблемы больше и важнее, чем собственные, но если ты о себе не побеспокоишься, то ты долго так не протянешь. Не зря в самолете, когда возникает критическая ситуация, сначала надо надеть маску на себя, а затем оказывать помощь кому-то еще.

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Проект, в рамках которого прошел Форум социальных предпринимателей, является одним из компонентов комплексной программы "Содействие развитию межсекторного партнерства в целях защиты интересов детей: вступление ВПО к активным участникам процесса", которую реализует немецкая Общественная организация ChildFund Deutschland e.V.

Проект реализуется Фондом Восточная Европа в сотрудничестве с ChildFund Deutschland e.V. и при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. Цель проекта — создать основу для развития социального предпринимательства в восточных областях Украины для улучшения социальной и экономической ситуации уязвимых групп населения, объединяя усилия бизнеса, власти и местного сообщества.

В 2016 году:

• Проведен внутренний анализ возможностей для развития социального предпринимательства в 4 областях, которое будет служить исходными и сравнительными данными для дальнейших действий

• Подготовлена платформа для создания хаба социального предпринимательства в Краматорске

• Проведен конкурс среди общественных организаций, победители которого в рамках своих инфокампаний привлекли внимание к важности развития социального предпринимательства.

• Проведено исследование состояния социального предпринимательства в Украине, на базе которого будет создан сборник лучших практик.

• Проведена международная конференция на тему социального предпринимательства.