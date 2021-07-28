Промышленность 10 минут назад

Активісти "Стоп шлам", що вимагають у МГЗ 9 млрд, не змогли довести шкоду заводу довкіллю

Активісти "Стоп шлам", які вимагають у МГЗ 9 млрд, після того, як поліція відкрила кримінальне провадження щодо них за статтею "Шахрайство", вийшли на прес-брифінг у Києві

Миколаївський глиноземний завод Миколаївський глиноземний завод
Миколаївський глиноземний завод

Представники громадської організації "Стоп шлам" не змогли надати документальних підтверджень шкідливого впливу на здоров’я людей та довкілля від роботи Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), через що вони через суд намагаються стягнути з підприємтсва 9,2 млрд грн.

Про це стало відомо під час брифінгу в Укрінформ у середу, 28 липня, на якому члени організації заявили про тиск на себе з боку правоохооронців. 

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Вони вважають, що не повинні відповідати на питання поліції, яка розслідує справу стосовно ГО "Стоп шлам". Організацію звинувачують у шахрайстві під час спроб стягнути з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд грн відшкодування моральної шкоди. 

Голова "Стоп шлам" Василь Орел заявив, що члени організації не можуть надавати поліції свідчення оскільки мають "моральні травми".

Втім, відповідаючи на питання журналістів щодо зв"язку між діяльністю підприємства та психологічною шкодою, яка нібито була завдана членам організації, представники "Стоп шлам" не змогли надати виразних пояснень та ввели журналістів в оману, пославшись на інженерно-екологічну експертизу, яка взагалі не розглядалася в суді. 

"Ця експертиза була використана в судовому засіданні першої інстанції. І тому було позитивне рішення першої інстанції", — відповіла представник ГО Тетяна Тимочко. 

Однак в той же час прес-служба МГЗ оприлюднила лист, згідно якого ця експертиза визнана недійсною та відкликана експертною установою, яка його проводила, з причини надання старих зразків. А у суді першої інстанції розглядалася психологічна експертиза, яку пізніше Мінюст визнав незаконною та призупинив свідоцтва експертам, які її підписали. 

НГЗ стоп шлам

У МГЗ дії засновників та активістів "Стоп шлам" вважають спланованою рейдерською атакою, спланованою відомим екорейдером Павлом Куфтирєвим. 

Водночас, поліція розслідує кримінальне провадження за фактом шахрайства з боку засновників цієї громадської організації.

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