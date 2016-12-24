Чем крупнее бизнес, тем сильнее его потребность в положительной репутации, — представитель ICU Александр Мартыненко

Тяжелая индустрия была и пока еще остается на передовых позициях, когда мы говорим о крупном бизнесе. Более того, капиталы, накопленные в горно-металлургическом комплексе, энергетике, машиностроении и др., зачастую дают импульс развитию новых секторов украинской экономики.

О роли промышленности в развитии новых бизнесов, ее перспективах, а также потребности промышленников в репутации Delo.UA пообщалось с Александром Мартыненко, руководителем подразделения по финансовому анализу корпораций небанковского сектора группы ICU. Ведь именно инвестиционные компании являются одним из основных мостов между украинскими безнес-группами и иностранными инвесторами, которые очень чувствительны к действиям и репутации своих действующих и потенциальных партнеров.

Что такое для Украины крупный бизнес?

Это сбор налогов, рабочие места. В случае экспортеров — валютная выручка.

Это также обеспечение спроса на потребительские товары и услуги, что особенно ярко проявляется в случае так называемых градообразующих предприятий. Так, например, приостановка работы какого-либо из цехов меткомбината в Алчевске или Каменском (ранее Днепродзержинск — Delo.UA) заставляет сворачивать деятельность многих торговых или общепитовских точек.

По-вашему, крупный бизнес Украины все еще сконцентрирован в классической тяжелой промышленности? Или перемещается и в другие сферы?

Масштабы производства и концентрация активов делают тяжпром доминирующим источником доходов для крупного бизнеса. Хотя доля легкой промышленности, АПК и сферы услуг постепенно растет.

Это можно расценивать как появление нового капитала или перенаправление капитала промышленников в другие сферы? То есть откуда в других сферах украинской экономики появляются деньги?



Безусловно, классическая индустрия в силу своего доминирующего положения в структуре доходов во многих случаях является основным источником финансирования альтернативных отраслей.

То есть масштабы деятельности аграрных или IT компаний не сравнимы с промышленными группами?

Да, мне кажется, нужно еще время, чтобы им поднакопить ресурсы и тратить в другие сферы.

Повторюсь, концентрация активов и доходов от продаж делают тяжелую промышленность одним из основных источников накопления капитала.

Что такое промышленные группы в Украине?

Украинские промышленные группы, как правило, объединяют ряд производственных предприятий под контролем одной холдинговой компании ("Метинвест", ДТЭК, Донецксталь, Group DF, и т.д.). В других случаях такого формализованного холдингового контроля может и не быть и все что объединяет промышленную группу, это общий собственник или группа собственников, а также общая производственно-сбытовая цепочка.

А госкомпании можно сейчас считать влиятельной бизнес-группой?

Конечно, ведь многие госкомпании (например, "Укрзализныця", "Нафтогаз Украины") занимают доминирующее положение на своих рынках и получают значительные доходы от коммерческой деятельности.

Какая репутация сложилась у компаний, представляющих большой бизнес в Украине, и что, по-вашему, входит в понятие "репутация"?

Для разных групп интересов репутация большого бизнеса может иметь совершенно разное значение. Для наемных работников репутация может складываться из стабильной занятости, величины заработка и социальной защищенности. Для инвесторов наибольшее значение будет иметь добросовестное выполнение кредитных обязательств, жизнеспособность, эффективность, открытость и понятность бизнеса. Для гражданского общества важно отношение бизнеса к социальным нуждам и экологии региона.

Вполне очевидно, что у разных бизнес-групп Украины репутация может значительно отличаться, в том числе и у бизнес-групп одного собственника.

Чем может обернуться для украинского бизнеса плохая репутация?

В отношении групп интересов, которые мы только что рассматривали, наиболее явные последствия могут включать недостаток квалифицированных кадров, недостаток и дороговизну привлекаемого капитала, более пристальное внимание или недоверие контролирующих и регуляторных органов.

И наоборот, хорошая репутация дает компании дополнительное преимущество в конкурентной борьбе за высокопрофессиональных работников, кредитные ресурсы, поддержку государственных и местных властей в продвижении новых бизнес-проектов.

Следят ли крупные украинские компании и холдинги за репутацией?

Чем крупнее бизнес, тем сильнее его влияние на экономическую, социальную обстановку в стране или регионе.

И тем сильнее потребность в создании положительного репутационного образа.

Поэтому крупные украинские компании просто вынуждены делать это. Другое дело, что эффективность и успешность поддержания репутации могут существенно отличаться.

А репутация на внутреннем и внешнем рынках обычно одинаковая или может различаться?

Естественно, репутационные требования у зарубежных групп интересов могут существенно отличаться от внутренних. В силу различий в практике ведения бизнеса, законодательстве, обычаях, культуре.

Какие основные репутационные риски для крупных промышленных компаний вы можете выделить?

Думаю, в наших условиях это, в первую очередь, политические репутационные риски. То есть связь или ассоциация с определенной политической фигурой или группой. Сама природа политической деятельности подразумевает компромат как один из главных инструментов конкуренции, а следовательно, связь с политикой практически всегда означает негативные последствия для репутации.

Резкое ухудшение экономической ситуации также несет риски для репутации и может оказать негативное влияние на занятость, качество продукции, платежеспособность.

Стоит помнить также о субъективном факторе — смене руководства или основного акционера компании.

Техногенный фактор особенно важен для крупных промышленных компаний — от аварий на производстве могут пострадать работники, окружающая среда или даже остальное население региона — тогда к бизнесу возникают вопросы по соблюдению правил техники безопасности и экологических норм.

Какой должна быть промышленная компания, чтоб она воспринималась как национальный бренд, которым страна может гордиться?

Для этого критически важны следующие составляющие: конкурентоспособность на внешних рынках и производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Иными словами, национальный бренд гораздо сложнее построить на продаже сырьевых материалов, чем, скажем, электротехнического оборудования или ракетных двигателей.

Как влияет репутация собственника на компании, входящие в ту или иную бизнес-группу? Насколько в Украине это важно?

В Украине, с ее несовершенным законодательством и не устоявшейся практикой бизнеса, это один из ключевых факторов, за которым пристально следят потенциальные инвесторы.

Ведь зачастую именно персоналия собственника определяет профессионализм менеджмента, прозрачность бизнеса и отношение к внешним инвесторам.

Какие бизнес-риски есть сейчас для металлургического бизнеса?

В первую очередь ситуация на рынке стали и металлургического сырья в Китае. Спекулятивный бум, который произошел на рынке в этом году, может повлечь непредсказуемые последствия.

Зависит что-то от наших компаний в преодолении этого риска?

В краткосрочной перспективе наши компании остаются заложниками ситуации. В долгосрочной перспективе выход может быть в увеличении эффективности производства и нахождении нишевых рыночных сегментов.