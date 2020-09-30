Александр Писарук: биография председателя правления Райффайзен Банка Аваль

В рейтинге издания "Фокус" за 2020 год Александр Владимирович Писарук в числе лучших управленцев Украины и один из 3 лучших в финансовом секторе. Благодаря чему Александр Писарук построил успешную карьеру?

Образование

Родился теперешний глава Райффайзен Банка Аваль в 1965 году в Николаеве. Там окончил среднюю школу и поступил в Николаевский судостроительный институт имени адмирала Макарова.

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В 1988 году успешно защитил диплом по специальности "Холодильные и компрессорные машины и установки". До 1992 году учился в аспирантуре родного института.

Банк "Украина"

Карьера Писарука в экономической сфере началась с должности руководителя сектора ВЭД в банке "Украина" в 1992 году. Вскоре, себя как результативный менеджер, он возглавил управление международных расчетов, а затем и управление корреспондентских отношений.

В 1995 году Писарук был назначен директором международного департамента банка "Украина". Эту должность он занимал 2 года и параллельно получил второе образование в Киевском институте банкиров по специальности "Международная экономика".

АБ "ИНГ Банк Украина"

Расширив собственные знания и получив бесценный опыт управления крупным подразделением большого банка, будущий глава правления Райффайзен Банка Аваль в 1997 году переходит в новую компанию — АБ "ИНГ Банк Украина" на должность директора департамента управления рисками.

Прекрасно ориентируясь в украинском правовом поле и реалиях финансового рынка, Писарук успешно остается на этой позиции до 2001 года и за это время получает в бизнес-школе INSEAD в Фонтенбло еще одно профильное образование.

С 2001 по 2014 года в АБ "ИНГ Банк Украина" Александр занимает должности:

2001-2007 гг. — Председателя Правления украинского филиала;

2007-2010 гг. — Председателя Правления АО "ИНГ Банк (Евразия)";

2010-2014 гг. — регионального директора ИНГ Банка в Центральной и Восточной Европе.

НБУ и МВФ

На волне структурных реформ банковского сектора в 2014 году, Александр Писарук переходит в НБУ на должность первого заместителя главы правления Нацбанка. Здесь он курирует вопросы пруденциального надзора и регулирования банковской деятельности. Традиционно становится одним из ключевых инициаторов: в этот раз — оздоровления банковской системы и повышения эффективности работы украинского регулятора.

С 2016 по 2019 годы работает в МВФ на должности старшего эксперта финансового сектора.

АО "Райффайзен Банк Аваль"

В октябре 2019 года Александр Владимирович Писарук получил новую должность — председателя правления АО "Райффайзен Банк Аваль". Здесь он инициировал глубинную трансформацию банка, сохранив при этом его основные ценности и корпоративную структуру.

Среди решений, которые менее чем за год принял нынешний глава правления Райффайзен Банка Аваль, — запуск эффективного интернет-банкинга и новое позиционирование банка, IT-трансформация и повышение эффективности внутренних процессов в компании.

Уголовное производство

В ноябре 2019 года НАБУ открыло уголовное производство в отношении экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка, получившего в 2014 году 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ. В деле фигурирует и Александр Писарук, как один из тех, кто принял решение о выделении требуемой суммы.

Высший Антикоррупционный Суд отказался удовлетворить ходатайство НАБУ об аресте Писарука и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства и залога в 5 млн грн.