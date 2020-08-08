Рестораторы Алиса и Алекс Куперы разводятся: стороны заявляют о шантаже и делят бизнес

Известный ресторатор и основатель KyivFoodMarket, OdessaFoodMarket, "Молодость", "Любимая, тебе брать" и других проектов Алекс Купер разводится с женой, основательницей кулинарной школы "Система Купер" Алисой Купер.

Бывшие супруги делят семейный бизнес и обвиняют друг друга в шантаже. Delo.ua публикует позиции обеих сторон:

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Алиса написала в Facebook хронологию событий, после чего конфликт стал публичным. По словам Алисы, ее муж вместе со своими юристами двое суток вынуждали ее подписать отказ от любых имущественных притязаний, шантажируя оплатой школы для ребенка. Она не поддалась давлению и использовала доступный метод защиты — публичность, после чего прессинг остановился.

Позиция Алисы:

⏺ Алекс отрицал и отрицает любые досудебные переговоры между супругами.

⏺ Алекс отрицает любые права супруги и права их ребенка в доле общего бизнеса.

⏺ Алекс угрожает в судебном порядке отобрать ее имя, с которым она начала деятельность онлайн школы. После того как стройка живой школы на KyivFoodMarket без ее ведома была передана в аренду третьим лицам.

⏺ Приостановил деятельность ее бухгалтера, который пропал со всеми документами.

⏺ Алекс в судебном порядке хочет отобрать ребенка, о чем зарегистрировал иск в Печерском суде.

⏺ Одновременно с этим Алекс также игнорирует любые ее предложения провести время с сыном, к которому имел и имеет беспрепятственный доступ.

"Я до сих пор не могу поверить в то, что это происходит, но защищала и буду защищать интересы своего сына и свои, а также требовать исполнения закона Украины", — заявляет Алиса.

Что говорит Алекс:

В ответ на заявление бывшей супруги Алекс Купер написал в Facebook свою хронологию событий, касательно развода и попросил никого не комментировать его пост.

⏺ В декабре 2019-го года Алиса попросила его уйти из дома по причине расхождения жизненных целей и ценностей.

⏺ Все это время он полностью содержит ребенка, выплачивает достаточную сумму, чтобы у малыша и у нее было все.

⏺ Периодически ему не дают видеться с ребенком, угрожают что он его никогда не увидит, блокирует в телефоне и даже когда удавалось договориться, встречу с ребенком могли отменить когда он уже спускался в лифте к отцу.

⏺ Примерно месяц назад, Алиса потребовала оплатить сад ($17 тысяч в год).

⏺ Алекс предложил подписать документ, где все его обязательства будут зафиксированы юридически.

⏺ Получает ряд угроз и унижений.

⏺ Алиса начинает серию публикаций сначала в Инстаграме, а потом и в Фейсбуке, где говорит, что будет судиться с Алексом за единоличную опеку над ребенком, обвиняет его в домашнем насилии, пишет заявления в налоговую и распространяет откровенное вранье.

⏺ Позже приходят требования, где Алиса хочет около $40 тысяч в год на содержание ребенка, кучу всего другого, где личное содержание Алисы составляет $48 тысяч в год (почему-то только первые три года) и взамен предлагает прекратить медиа-атаку, но все скрины сохранены и будут использованы.

"Оказавшись в такой ситуации, я стоял перед выбором: или кинуться оправдываться, или отстаивать свою правоту в установленном законом порядке. Я выбрал второе. Угрожать и шантажировать меня не выйдет. Моя цель простая, я хочу добиться законного права видеться с ребенком, воспитывать и содержать его. Это первое и самое важное для меня. Если у Алисы есть имущественный спор ко мне, я готов решать его законным способом, а не шантажом. Еще никогда в своей жизни я не был так уверен и спокоен. Я ничего плохого не сделал и мне нечего стыдиться. Я хочу воспитывать своего ребенка, не забирая его у матери", — пишет Алекс.

Напомним, публичным конфликт стал в конце 2019 года, когда Алиса сделала пост на своей странице в Facebook, что будет встречать новый год с сыном Куприяном в Киеве, но без супруга. При этом она добавила, что намерена остаться с Алексом хорошими друзьями.

Напомним, что Алекс Купер — успешный одесский ресторатор, которому принадлежат рестораны "Молодость Одесса", "Givi to Me", "OdessaFoodMarket", "Тихий Летний", "KyivFoodMarket", "Молодость Киев" и другие. Алиса Купер — супруга одесского ресторатора, известный фудблогер и основательница кулинарной школы "Система Купер".