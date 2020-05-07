Альтернативная энергетика выплатила почти 20 млрд гривен налогов в 2019 году 

Сектор возобновляемой энергетики в 2019 году выплатил в бюджеты всех уровней 19,77 млн гривен налогов и сборов. Согласно данным Государственной налоговой службы Украины, эта сумма на 4,72 млн гривен больше, чем в 2018 году, сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

За 10 лет работы, с 2009 по 2019, ВИЭ-бизнес уплатил вдвое больше налогов, чем тепловая генерация: 93,62 млрд гривен выплатила "зеленая" генерация, против 48,24 млрд гривен, которые выплатили ТЭС и ТЭЦ.

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Как отметил Председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, сектор альтернативной энергетики — один из немногих, который привлекает миллиардные инвестиции в Украину, а не выводит деньги за границу.

"С развитием отрасли, растут поступления в государственный бюджет, появляются новые рабочие места. Это и индустрия, показывает всему миру, что в Украине может существовать честный и современный бизнес", — отметил Козакевич.

Украина планирует и дальше увеличивать удельную долю альтернативной энергетики. Так, Энергетическая стратегия Украины до 2035 года предусматривает рост доли ВИЭ до 25% в течение ближайших 15 лет (вместе с ГЭС и ГАЭС). В 2019 году этот показатель составил 8,7%.