IT и Телеком 50 минут назад

Amazon через суд приостановила действие контракта между Microsoft и Пентагоном

Компания Джеффа Безоса считалась главным фаворитом на контракт от Пентагона, но его отдали Microsoft и Amazon считает, что это произошло из-за мести Трампа

Amazon через суд приостановила действие контракта между Microsoft и Пентагоном Amazon через суд приостановила действие контракта между Microsoft и Пентагоном
Фото: Rubic.us

Компания Amazon добилась через суд приостановления действия контракта между Министерством обороны США и корпорацией Microsoft по разработке облачных технологий на сумму 10 млрд долларов. Об этом сообщают CNBC и The New York Times.

Компания Джеффа Безоса считалась главным фаворитом на получение контракта от Пентагона. Однако в итоге его отдали Microsoft. Amazon считает, что это произошло из-за "закулисных атак" президента США Дональда Трампа — он якобы способствовал поражению компании в тендере, чтобы отомстить Безосу за критику в свой адрес.

Обвинениями дело не закончилось, и Amazon подала в суд. Суд в Вашингтоне приостановил выполнение контракта Пентагона с Microsoft, пока не будет окончательного решения по иску Amazon.

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Также суд обязал Amazon внести до 20 февраля 2020 года депозит в размере 42 миллиона долларов, которые будут "залогом" на случай проигрыша компании Безоса — в таком случае деньги получит Microsoft в качестве компенсации ущерба.

По этому контракту Microsoft в течение 10 лет должна делать Пентагон более технологичным, создавая в частности облачную инфраструктуру хранения данных. Такой системой ведомство хочет заменить свои старые компьютеры. Если корпорация выполнит все задания, то получит 10 млрд долларов.

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Ранее Федеральная торговая комиссия США (FTC) запросила у компаний Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft документы о всех приобретениях небольших компаний в период с 2010 по 2019 годы. Власти хотят понять, совершали ли крупные технологические компании небольшие сделки для устранения потенциальных конкурентов.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Громадське

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