Американцы инвестируют $30 млн в украинский добывающий сектор

Рамочный документ предполагает, что американская CMC Cometals осуществит предфинансирование проекта по строительству ГОКа на Лекаревском месторождении титановой руды. Этот шаг для украинской компании "Велта" — плановое стратегическое расширение Бирзуловского горно-обогатительного комплекса, который 5 лет работает на Кировоградщине.

Подписанный меморандум — знак восстановления сотрудничества американской СМС и Украины. Последний раз компания взаимодействовала с украинским добывающим сектором больше 20 лет назад. Несмотря на риски, связанные с инвестированием в страну, CMC Cometals и "Велта" разработали формулу, которая удовлетворяет каждую сторону.

Следующим этапом после подписания меморандума о намерениях будет получение всех необходимых разрешительных документов для начала строительства. "Велта" полностью завершила геологическую разведку Лекаревского месторождения и находится на стадии проектирования объекта.

Номинальная мощность ГОКа планируется на уровне 120 тыс. тонн ильменита в год. Новое предприятие обеспечит рабочими местами 300-350 человек.

"Больше пяти лет назад мы открыли современный, первый за время независимости, горно-обогатительный комплекс. На сегодня мы на этапе расширения, и это не конечная цель. Визия компании "Велта" — изготовление украинского технологичного конечного продукта", — прокомментировал Андрей Бродский, генеральный директор компании "Велта".

Капитальные инвестиции обсуждаются сторонами в рамках $30 млн.