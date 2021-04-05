Авиакомпания Delta Air Lines отменила около 100 рейсов из-за нехватки персонала

4 апреля авиакомпания Delta Air Lines (США) отменила около ста рейсов из-за нехватки сотрудников.

Как сообщает Associated Press, за последние несколько дней авиакомпания обслужила более 1 миллиона пассажиров, что является самым высоким показателем с момента начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По информации агентства, Delta предприняла шаги по увеличению пассажировместимости, в том числе, открыла средние сиденья для размещения пассажиров.

Практика отказа от средних сидений была введена в 2020 году, чтобы создать дистанцию между пассажирами, и в Delta Air Lines собирались отменить ее в начале мая, когда, по мнению компании, большинство пассажиров получат хотя бы одну дозу вакцины.

Во время пандемии из-за резкого сокращения объема авиаперевозок руководство компании было вынуждено попросить 3 из 20 тысяч бортпроводников уйти в неоплачиваемый отпуск.

В агентстве также отмечают, что пассажиропоток в США в последнее время вырос в несколько раз и достиг показателей, которые регистрировались до начала пандемии коронавируса.

Так, за последние 20 дней через американские аэропорты прошли более 1 млн пассажиров. При этом, трафик в марте снизился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, по состоянию на начало 2021 года 57% из всех авиапилотов в мире не работают в качестве пилотов и прекратили летать.