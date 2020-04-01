Американский стриптиз-клуб из-за карантина организовал топлесс-доставку еды на дом

Стриптиз-клуб Lucky Devil Lounge в Портленде (США) пришлось из-за карантина закрыть для посетителей. Однако чтобы не остаться на мели и главное — сохранить сотрудников — владелец придумал и запустил сервис доставки еды танцовщицами. Стартап получил название Boober Eats.

Об этом сообщает The Rolling Stone.

После указа губернатора штата о прекращении работы всех увеселительных заведений, владелец стрип-клуба Шон Булден написал в Twitter, что, хоть и стриптиз-клуб придется закрыть, они думают над тем, как заставить своих сотрудников работать.

Чуть позже он сообщил, что стрип-клуб предоставит услугу, где танцовщицы будут доставлять еду топлесс.

В комментарии The Rolling Stones Шон отметил, что его твит о топлесс-доставке был полусерьезным. Однако сразу после того как его засыпали запросами потенциальные клиенты, он сменил точку зрения. "Я вдруг подумал: "Черт побери, а ведь это может сработать", — поделился Шон.

Сейчас Boober Eats работает вполне успешно. За 30 долларов (сумма делится между сотрудниками клуба) — клиенты могут заказать гамбургер и картофель фри (или салат, или стейк, или любое другое блюдо) к себе домой, куда заказ доставят две танцовщицы.

При этом девушки будут снабжены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами для рук и будут соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, их всегда сопровождает водитель или охранник.