Дві компанії отримали рекордний штраф за змову на тендері

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України наклала найбільший штраф у 2022 році за змову, здійснену учасниками під час публічних закупівель.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що приватна виробничо-комерційна фірма "Фіалка" і товариство з обмеженою відповідальністю "Стиль-Декор" вчинили порушення та вдалися до антиконкурентних узгоджених дій під час участі у закупівлі: "Реконструкція стадіону "Авангард" на вул. Замковій, 34 у м. Рівному".

Замовником послуги було Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становила 202 260 782,00 грн (з ПДВ).

"Під час розгляду справи Комітетом було зібрано достатньо доказів для доведення факту порушення, а саме - що вказані суб’єкти господарювання узгоджували між собою поведінку під час участі у торгах, через що конкуренцію між ними було усунуто", - зазначають в АМКУ.

За змову на публічних закупівлях ПВКФ "Фіалка" і ТОВ "Стиль-Декор" оштрафовані на загальну суму 92 093 458 грн.

"Згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів", - нагадали в АМКУ.

Раніше АМКУ оштрафував на понад 47 млн грн компанії ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" та ТОВ "ЕНЖІ ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН", які пов'язані з учасниками проєкту "Північний потік-2".