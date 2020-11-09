Бизнес 60 минут назад

АМКУ признал недобросовестность конкуренции со стороны "Книгарні Є"

Сеть магазинов в 10-дневный срок должна устранить нарушения

"Книгарня Є". Фото: Википедия "Книгарня Є". Фото: Википедия
"Книгарня Є". Фото: Википедия

Административная коллегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины установила в действиях сети магазинов "Книгарня Є" та ООО "Видавництво Моя Книжкова Полиця" Натальи Моспан признаки нарушений конкурентного законодательства в отношении онлайн магазина Yakaboo.

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Решение вынесено на основании обращения онлайн магазина Yakaboo причиной для которого стал прошлогодний пост основателя и руководителя ООО "Видавництво Моя Книжкова Полиця" Натальи Моспан и магазина "Книгарня Є" в социальной сети Facebook. В опубликованном сообщении они сообщали о прекращении сотрудничества с Yakaboo и призвали других участников книжного рынка бойкотировать компанию, обвинив их "в продвижении "русского мира".

Читайте также:
Минкультуры закупит часть будущего тиража запрещенной книги о Стусе для библиотек

Однако проверка АМКУ показала, что в ассортименте Yakaboo представлены издания на 71 языках, компания активно продвигает украинские книги, а деятельность компании осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об издательском деле".

Теперь ООО "Книгарня Є" и ООО "Видавництво Моя Книжкова Полиця" должны в 10-дневный срок со дня получения обязательных к рассмотрению рекомендаций устранить причины возникновения нарушения, а также не допустить их проявлений в дальнейшем. В частности, АМКУ рекомендует воздержаться от совершения действий по распространению любых ложных, неточных или неполных сведений, имеющих дискредитирующий характер и способных нанести ущерб деловой репутации Yakaboo, а также направленных на склонение к бойкоту компании.

Стоит отметить, что уже в 2020 году в ООО "Книгарня Є" заявили о расширении ассортимента российских изданий, что в свою очередь вызвало бурную дискуссию в социальных сетях.

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

У Украины истекает срок на улаживание спора с табачниками перед международным арбитражем
У Украины истекает срок на улаживание спора с табачниками перед международным арбитражем
Злоупотребили монополией: АМКУ оштрафовал ИНТЕРПАЙП Пинчука и еще три компании
Злоупотребили монополией: АМКУ оштрафовал ИНТЕРПАЙП Пинчука и еще три компании
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн за сокрытие информации
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн за сокрытие информации
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ЗСТ с Турцией может увеличить благосостояние населения Украины почти на 3% — исследование

  3. В Киеве запустили крупную солнечную электростанцию на крыше многоэтажки (ВИДЕО)

  4. Кроссовки из кукурузных отходов и касторового масла: создана 100% биоразлагаемая обувь

  5. На орбиту вывели первый в мире спутник 6G (ВИДЕО)

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...