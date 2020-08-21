АМКУ взял на контроль ситуацию на рынке бензина и дизеля из-за кризиса в Беларуси

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего из-за возможного снижения поставок топлива из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В АМКУ отмечают, что доля бензинов и дизельного топлива, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо.

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"Принимая во внимание распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов из белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украину, АМКУ усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", — говорится в сообщении.

В то же время Комитет предостерегает участников рынков совершения любых антиконкурентных практик, которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и ценовую ситуацию, в частности:

– создание искусственного дефицита горючего;

– необоснованное повышение оптовых и розничных цен на топливо;

– создание барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.

В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в АМКУ.

Стоит отметить, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы являются крупнейшими поставщиками моторного топлива в Украину.

Так, Беларусь в январе — феврале 2020 года нарастила поставки бензина в Украину на 37% до 105,6 тысяч тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (77,2 тысяч тонн).