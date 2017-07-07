Какую стратегию продвижения выбрать предпринимателю

Без маркетинга нет бизнеса. Актуален ли этот тезис для малого бизнеса и когда ему стоит начинать заниматься этим самым маркетингом?
Маркетинг бизнеса = развитие бизнеса. Актуально ли развитие бизнеса? Всегда актуально держать фокус в маркетинге и не распыляться.
Как предпринимателю грамотно составить стратегию продвижения и может ли он сделать своими силами?
Посмотреть десяток программ на Youtube о стратегии и начинать делать.
Будет своими силами? — Да.
Будет безграмотно? — Иногда.
Подсматривайте у соседей — я даже в Microsoft так делал.
Какие самые эффективные тактики в digital маркетинговом миксе на 2017 год вы бы выделили для МСБ?
Полезность контента и работа с адвокатами продукта.
Без чего не обойтись МСБ?
Малому бизнесу не обойтись без самых простых (даже бесплатных) ИТ-сервисов — ищите, их навалом.
Среднему бизнесу — не обойтись без амбиций стать большим бизнесом, самых простых (даже бесплатных) ИТ-сервисов и креатива в продукте.
Для каких каналов продвижения предпринимателю эффективнее всего создавать контент и какой (для соцсетей, email-рассылок, блога/сайта)?
Статистика неумолима — email-рассылка и оффлайн мероприятия являются топ-инструментами (по данным одного из последних исследований www.cmo.com). В пример могу только рассылку проекта Upgrade привести — всегда читаю.
Дальше соцсети — я бы брал Facebook, там уже и магазин с кнопкой "купить" можно сделать.
Когда МСБ стоит обращаться к консультантам по маркетингу и стоит ли вообще?
Стоит, когда за два-три года, перебирая стратегии, тактики замылился глаз и не понимаете, куда и как бежать. В других случаях вы достаточно умны чтобы сделать самостоятельно — бизнес ведь запустили.
Каков маркетинговый чек-лист для начинающего предпринимателя?
Мой топ-5:
- Описание ЦА;
- Короткий Pitch товара в стиле "что я продаю и зачем";
- Моя цель и план на 6-12 месяцев;
- Ге возьму первых клиентов;
- Сайт или страница в сети.
Какой должен быть бюджет на маркетинг для маленьких?
$100 в месяц
Коммуникационная стратегия бренда 2020 — это о чем? Какие тренды предвидите? Что должно стать обязательными пунктами в коммуникационной стратегии брендов-новаторов, брендов будущего?
Репутация — ЭТО ВСЕ! Не позволять из-за дыры в коммуникациях дать возможность другим плохо говорить о тебе. Владельцы компаний, отказывающиеся инвестировать в SMM, SMM стратегию и кризисные коммуникации — делают это на свой страх и риск. Мониторинг 24/7 must have.
Если вы есть в соц медиа — будьте добры реагировать там и среди ночи. Коммуникация стала вилять хвостом дипломатии.
Информация сегодня — это фаст-фуд. Задумайтесь!
VR и AI будут расти и дальше. Да это еще дорого. Присматривайтесь на будущее.
Что для вас WOW-формат на грани фола?
Все, что делает "Цитрус", но мне дико нравится. Делает так, как хочет.
Грядет ли дисрапшен в ближайшие 3 года? Если да — то в какой сфере бизнеса?
10 лет назад Гейтс и Цукерберг один голос говорили: "Все, что может быть автоматизировано, будет автоматизировано". Сегодня я уверен все, что может быть задисрапшено, будет задисрапшено. Но дисрапшен созидает новое. Дисрапшен будет постоянным процессом — учимся управлять им и не поддаваться панике.
Что будет хотеть потребитель -2020? Как изменится рынок? Какие будут тенденции?
Потребитель хочет и будет продолжать хотеть эмоционировать. Дайте ему эмоций по всем фронтам.
Главная цель бизнесов 2020 — доля рынка, количество клиентов или подписчиков, имидж, прибыль? Или что-то другое?
Держать свою нишу и лицо.
Нативная реклама — это манипуляция? Под видом контента потребителям подсовывают бренд?
Все манипуляция. Мое интервью манипуляция. А как приятно, когда тобой манипулируют профессионалы!
Узнайте больше 14 июля на Наверняка BRND Kontent Марафоне
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