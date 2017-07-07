Какую стратегию продвижения выбрать предпринимателю

Без маркетинга нет бизнеса. Актуален ли этот тезис для малого бизнеса и когда ему стоит начинать заниматься этим самым маркетингом?

Маркетинг бизнеса = развитие бизнеса. Актуально ли развитие бизнеса? Всегда актуально держать фокус в маркетинге и не распыляться.

Как предпринимателю грамотно составить стратегию продвижения и может ли он сделать своими силами?

Посмотреть десяток программ на Youtube о стратегии и начинать делать.

Будет своими силами? — Да.

Будет безграмотно? — Иногда.

Подсматривайте у соседей — я даже в Microsoft так делал.

Какие самые эффективные тактики в digital маркетинговом миксе на 2017 год вы бы выделили для МСБ?

Полезность контента и работа с адвокатами продукта.

Без чего не обойтись МСБ?

Малому бизнесу не обойтись без самых простых (даже бесплатных) ИТ-сервисов — ищите, их навалом.

Среднему бизнесу — не обойтись без амбиций стать большим бизнесом, самых простых (даже бесплатных) ИТ-сервисов и креатива в продукте.

Для каких каналов продвижения предпринимателю эффективнее всего создавать контент и какой (для соцсетей, email-рассылок, блога/сайта)?

Статистика неумолима — email-рассылка и оффлайн мероприятия являются топ-инструментами (по данным одного из последних исследований www.cmo.com). В пример могу только рассылку проекта Upgrade привести — всегда читаю.

Дальше соцсети — я бы брал Facebook, там уже и магазин с кнопкой "купить" можно сделать.

Когда МСБ стоит обращаться к консультантам по маркетингу и стоит ли вообще?

Стоит, когда за два-три года, перебирая стратегии, тактики замылился глаз и не понимаете, куда и как бежать. В других случаях вы достаточно умны чтобы сделать самостоятельно — бизнес ведь запустили.

Каков маркетинговый чек-лист для начинающего предпринимателя?

Мой топ-5:

Описание ЦА;

Короткий Pitch товара в стиле "что я продаю и зачем";

Моя цель и план на 6-12 месяцев;

Ге возьму первых клиентов;

Сайт или страница в сети.

Какой должен быть бюджет на маркетинг для маленьких?

$100 в месяц

Коммуникационная стратегия бренда 2020 — это о чем? Какие тренды предвидите? Что должно стать обязательными пунктами в коммуникационной стратегии брендов-новаторов, брендов будущего?

Репутация — ЭТО ВСЕ! Не позволять из-за дыры в коммуникациях дать возможность другим плохо говорить о тебе. Владельцы компаний, отказывающиеся инвестировать в SMM, SMM стратегию и кризисные коммуникации — делают это на свой страх и риск. Мониторинг 24/7 must have.

Если вы есть в соц медиа — будьте добры реагировать там и среди ночи. Коммуникация стала вилять хвостом дипломатии.

Информация сегодня — это фаст-фуд. Задумайтесь!

VR и AI будут расти и дальше. Да это еще дорого. Присматривайтесь на будущее.

Что для вас WOW-формат на грани фола?

Все, что делает "Цитрус", но мне дико нравится. Делает так, как хочет.

Грядет ли дисрапшен в ближайшие 3 года? Если да — то в какой сфере бизнеса?

10 лет назад Гейтс и Цукерберг один голос говорили: "Все, что может быть автоматизировано, будет автоматизировано". Сегодня я уверен все, что может быть задисрапшено, будет задисрапшено. Но дисрапшен созидает новое. Дисрапшен будет постоянным процессом — учимся управлять им и не поддаваться панике.

Что будет хотеть потребитель -2020? Как изменится рынок? Какие будут тенденции?

Потребитель хочет и будет продолжать хотеть эмоционировать. Дайте ему эмоций по всем фронтам.

Главная цель бизнесов 2020 — доля рынка, количество клиентов или подписчиков, имидж, прибыль? Или что-то другое?

Держать свою нишу и лицо.

Нативная реклама — это манипуляция? Под видом контента потребителям подсовывают бренд?

Все манипуляция. Мое интервью манипуляция. А как приятно, когда тобой манипулируют профессионалы!



Узнайте больше 14 июля на Наверняка BRND Kontent Марафоне

БИЛЕТЫ