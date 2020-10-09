Бизнес 1 час назад

Анна Ищенко: "Мы находим инструменты для реального развития, а не выживания бизнеса"

В понедельник, 5 октября, в Киеве состоялся круглый стол на тему "Юриспруденция XXI века: межотраслевые возможности"

Анна Ищенко, организатор встречи "Юриспруденция XXI века: межотраслевые возможности" Анна Ищенко, организатор встречи "Юриспруденция XXI века: межотраслевые возможности"
Анна Ищенко, организатор встречи "Юриспруденция XXI века: межотраслевые возможности"

Цель встречи — на основе общих ценностей, взглядов и профессионального опыта разработать этапы развития в сфере междисциплинарной юриспруденции и после детального анализа заявить на государственном уровне.

В рамках встречи участники обсудили ряд практических наработок для украинского бизнеса. Речь идет не только о карантинных мерах и их последствиях, но и кибербезопасности. 

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"В условиях пандемии бизнес переживает трудные времена. Бизнес — основная составляющая бюджета города и страны в целом. Лояльное кредитование как никогда актуально", — подчеркнула организатор встречи, адвокат Анна Ищенко. 

Вопрос цифровой безопасности особенно актуален как для банковского сектора в частности, так и для отдельных лиц в целом. Это проблема мирового масштаба, все чаще и чаще требующая юридического участия. Система кибербезопасности не исключает, но качественно нивелирует любого вида мошенничество и позволяет сохранять активы, средства и не мене важно — доверие. 

"Вокруг нас все постоянно меняется. Изменения должны приводить к лучшему, но зачастую мы сопротивляемся даже положительным изменениям, поскольку это требует определенных усилий и перестройки. 2020 год стал для нас серьезным испытанием. Мы либо находим путь выхода из кризиса, либо создаем себе еще больше неприятностей. Всегда все нужно брать в свои руки и доводить до конца. Мы живем в Украине и нам сложнее, чем другим странам поднимать себя, тем более свой бизнес", — заявила депутат ВР, председатель подкомитета по вопросам государственных инвестиционных проектов бюджетного Комитета Верховной Рады Украины Анна Пуртова.

Вице-президент Ассоциации украинских банков Галина Хейло заложила необходимость выстраивания и профессиональной дискуссии бизнес сообщества и качественного диалога между бизнесом и властью на основе взаимных гарантий.

"В период коронакризиса хочется, чтобы местная власть больше поддерживала бизнес. К сожалению, я очень вижу мало такой поддержки, особенно в Киеве. Мне не нравится такая позиция местной власти. Власти Киева должны понимать, что происходит на самом деле. Мы можем проехаться по Киеву. Будь-то Крещатик, Подол или любой другой район, и увидеть, сколько предпринимателей были вынуждены закрыть свой бизнес. А за каждым бизнесом стоит человек, который потерял свои деньги; работники, которые потеряли свой заработок и сейчас не могут кормить свои семьи. Местные власти не могут закрывать глаза на такие проблемы, они способны вносить свой вклад для их решения. Правительство часто говорит о системе кредитования бизнеса. Система 6 7 9 не работает так, как предполагалось. Большее количество этих кредитов — это рефинансирование тех кредитов, которые уже были, а это значит, что мы не вливаем кровь в экономику и не даем ей возможности развиваться", — выступила Галина.  

Не обошли стороной и процентные ставки по кредитам для украинских бизнесменов. Следует отметить, что существующая ставка в 25% делает практически невозможными работу и развитие украинского бизнеса. Это ставит бизнес на грань выживания. Кредиты для бизнеса это своеобразный ключ, который способен урегулировать ситуацию и преодолеть кризис. В это же время в Европе этот процент просто символический.

Украина не может конкурировать с большинством европейских стран. Страна нуждается в инвестициях, но предложить нормальные условия инвесторам не может. "Нужно в первую очередь предоставить налоговые льготы инвестору, украинским предпринимателям, дать деньги экономике, уменьшить жесткие нормы. 

Мы сейчас живем в период самого жесткого капитализма, а Европа — это уже социализм",  - подчеркнул управляющий партнер адвокатской компании SPENSERS Валентин Загария.

Анна Ищенко напомнила об одном немаловажном моменте, касающемся изменений в Налоговый кодекс, который особенно актуален для предпринимателей столицы, а именно местные налоги и сборы:

- Решение органов местного самоуправления об установлении местных налогов и сборов, а также налоговых льгот будут действовать бессрочно, то есть пока не будет принято новое решение. 

- Не считаются объектами налогообложения недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, временные сооружения для осуществления предпринимательской деятельности субъекта малого и среднего бизнеса.  Однако, промышленные строения, которые сдаются их владельцами в аренду, лизинг, займ будут облагаться налогом. Также упрощенцу придется платить земельный налог в случае предоставления земельных участков и/или недвижимого имущества, которое находится на таких земельных участках, в аренду (наем, заем).

Руководитель компании AZ Legal Group, адвокат Анастасия Зерновая, за плечами опыта которой значительное участие в реализации государственных программ, отметила: "Я хотела бы обратиться к власти, и очень рада, что на нашей встрече присутствует госпожа Анна Пуртова. Сейчас будут вноситься изменения в налоговый кодекс. Следует очень внимательно отнестись к таким изменениям. Запланировано повышение ставки налогообложения, что является просто недопустимым в условиях пандемии и в преддверии кризиса, в который мы сейчас входим". 

Полезный вклад в формат повестки дня внесла Ксения Проконова (руководитель киевского представительства SBH law group), активно поддерживая релокацию белорусов. По ее словам, команда опытных юристов сталкивается с сопротивлением бюрократических процедур в этом вопросе. Ксения детально проанализировала области, подходящие для релокации — Харьков, Киев, Одесса и Львов. Также она комплексно проанализировала этапность прохождения процедуры и, поскольку ее компания предоставляет полный комплекс услуг, внесла ряд полезных идей по упрощению и улучшению "принимающей стороны".

С точки зрения важности упомянутых процессов для Украины следует отметить, что львиная доля лиц, заинтересованных в релокации — это ІТ бизнес. Возможно, активное развитие ІТ бизнеса в Украине и качество подготовки кадров в сравнении с забюрократизированной и не совсем англоговорящей Польшей, Литвой, Эстонией сможет дать прогрессивный подход в развитии. 

В результате участники круглого стола сошлись в мысли, что эта встреча – яркий пример того, что для реальных действий и четкого взаимодействия много не требуется — желание, опыт и возможности. 

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