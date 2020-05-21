Як працюватиме нова кредитна програма для МСБ під 3% від президента: умови, суми, строки

Про те, що в Україні з'явиться нова кредитна програма під 3-5% для МСБ, під реалізацію якої буде виділено 30 млрд грн, президент Володимир Зеленський заявив у одному зі своїх відеозвернень на початку травня.

Втім, як зазначила в коментарі Delo.ua менеджер проєкту Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Олена Еро, анонсування президентом додаткової програми кредитування під 3-5% для мікро- та малого бізнесу пройшло менш поміченим, аніж програми 5-7-9%.

За її словами, така ситуація може бути пов'язана із тим, що багато підприємців, які уже зверталися в банки по кредит за програмою "5-7-9%", побачили у ній багато підводних каменів, а також остерігаються змін умов кредитування та підвищення відсоткової ставки на розсуд банку.

"Як повідомляють підприємці, ще немає відпрацьованого алгоритму видачі цих кредитів, оскільки інформація постійно оновлюється, а банківські співробітники часом не встигають слідкувати за усіма змінами та не орієнтуються в умовах нової програми", — каже Олена Еро.

Водночас в ЄБА вважають, що хоча досі лишається багато питань та побоювань щодо того, як анонсована програма працюватиме на практиці, такі рішення, безперечно, є підтримкою та допомогою для малого бізнесу, який надзвичайно потребує доступних кредитних коштів.

Головні питання про програму

✅ На якому етапі зараз розробка програми

Над розробкою програми працюють безпосередньо Фонд розвитку підприємництва, Міністерство фінансів і Міністерство розвитку економіки. Усі основні частини програми уже прописані, але ще не вирішено, чи це буде окрема програма кредитування, чи вона стане частиною програми кредитування "5-7-9%".

За словами Руслана Гашева, розробники схиляються до того, щоб це був продукт у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%", адже це є оптимальним рішенням з точки зору витрат часу на впровадження та простоти адміністрування.

Старт програми відбудеться після того, як Верховна Рада ухвалить законопроєкт, яким буде дозволено надавати кредити для МСБ під державні гарантії. Кабмін уже рекомендував народним депутатам ухвалити документ.

✅ Чому нова програма це не "5-7-9%"

Кредити за новою програмою будуть видаватися тільки під 3%. Під 5% — не будуть. У ФПР заявляють, що знайшли можливість створити кращі умови для підприємців. Ще одна причина зміни відсоткової ставки — щоб не було плутанини з "5-7-9%".

✅ На яку максимальну суму кредиту може розраховувати підприємець за ставкою 3%

Максимум що можна отримати — це 3 млн гривень. Сума визначається з огляду на законодавчі обмеження щодо розміру державної допомоги.

✅ Хто може розраховувати на кредит під 3%?

Пільгові кредити зможуть отримати малі та мікропідприємства, діяльність яких не пов'язана з виробництвом тютюну, алкоголю та небезпечних речовин. Розмір річної виручки потенційних позичальників має становити до 100 мільйонів гривень.

Умова щодо розміру річної виручки ще обговорюється, але вона у будь-якому разі не буде більш як 10 млн євро, як того вимагає законодавство. Гроші можна взяти на термін до 2 років для виплати заробітної плати, оплати оренди, комунальних послуг та сплати податків.

✅ Звідки кошти на цю програму?

За оцінками ФРП, потенційно в рамках програми попит може скласти 30 млрд гривень, і ці кошти є на сьогодні у банків у вигляді вільної ліквідності. Саме тому кредитувати будуть виключно банки, а Фонд компенсуватиме ставку і при необхідності надавати гарантії. Розробники запевняють — великого навантаження на держбюджет це не викличе.

✅ Чи буде алгоритм видачі кредитів однаковим для всіх банків?

Розраховувати на те, що буде рішення Фонду або Кабміну щодо кількості і переліку документів, способу їх подання і що будуть визначені терміни отримання рішення щодо видачі кредиту під 3%, не варто. У ФРП наголошують — цього не буде ніколи, адже це є втручанням у роботу банку та його процедури. У ФРП підкреслють, що не хочуть прописувати механізм роботи банків з позичальниками — нехай вони конкурують між собою за кожного позичальника.

✅ Кредити під 3% зможуть видавати тільки державні банки?

Ні, не тільки. Станом на сьогодні вже підписані угоди про співробітництво з 11 банками, з яких 7 — приватні.

Нагадаємо, раніше Delo.ua розповідало, чому грошей, закладених на програму "5-7-9%", не вистачить підприємцям. Економісти критикують механізм фінансування спецфонду та пропонують державі взяти на себе компенсацію облікової ставки.