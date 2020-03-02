Энергетика 20 минут назад

Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза"

В АМКУ считают, что "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены выше тех, что сложились в условиях конкуренции

Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза" Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза"
Фото: УНИАН

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело о возможном злоупотреблении НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением при установлении цен на природный газ для населения с 1 ноября 2018 года

В пресс-службе АМКУ напомнили, что на "Нафтогаз" возложены специальные обязательства по продаже газа бытовым потребителям (населению). При этом, компания устанавливает в этом сегменте рынка цены, основанные на цене газа для промышленности, которые она же и предлагает.

По имеющейся в комитете информации, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах с условием доставки газа до границы Украины (NCG).

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"Это может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украины", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа" — отмечают в Антимонопольном комитете.

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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал, что украинцы получат платежки за жилищно-коммунальные услуги за январь 2020 года немного выше, чем за декабрь 2019 года, однако в феврале 2020 года платежки будут самыми низкими за всю зиму.

Также глава правительства заявлял, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществило перерасчет и снизило платежки за тепло и горячую воду до 30%, это стало возможным из-за снижения рыночных цен на газ.

Напомним, в конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены, которая учтена в структуре тарифов. 

Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.

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