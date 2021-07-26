"Антонов" планирует производство самолетов в Канаде

Госпредприятие "Антонов" и правительство канадского Квебека готовы содействовать подписанию соглашения с Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, госконцерном "Укроборонпром" и его предприятиями о производстве самолетов Ан-74ТК-200 в Квебеке для международных рынков, в том числе и североамериканских.

Об этом сообщает "Укроборонпром" со ссылкой на канадскую компанию Capital Hill Group, занимающуюся взаимодействием с органами государственной власти в Канаде.

"В будущей модели самолета будут максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии, такие как "стеклянная кабина" и другие. Планируется разработать ряд модификаций базовой модели самолетов гражданского и специального назначения. Украинские авиастроители уже доказали свою способность серийно изготавливать эту модель самолета на Харьковском авиазаводе", — сказано в сообщении.

Отмечается, что окончательная сборка модели будет организована на производственных мощностях в Украине и Канаде.

"На этапе проектирования модификаций, который уже идет, акцент сделан на соответствии проекту критериям сертификации Канадского авиационного управления, что может значительно ускорить будущий процесс сертификации", — сообщают в "Антонове".

Для продвижения на международный рынок самолетов, разработанных и изготовленных на украинском госпредприятии, была создана компания "Антонов-Канада".

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Самолет Ан-74ТК-200, массово выпускавшийся Харьковским государственным авиационным производственным предприятием, предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности.

Максимальная взлетная масса самолета составляет 36,5 тонны, максимальная высота полета — 10100 м, крейсерская скорость — 600-700 км/ч, дальность полета с грузом 10 тонн — 950 км, при нагрузке 1,8 тонны она составляет 4250 км. Экипаж состоит из двух человек.

Самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации, таких как арктические или высокогорные, временные, естественные, ограниченные взлетно-посадочные полосы с минимальной или отсутствующей инфраструктурой поддержки, что называется рыночным преимуществом данной модели самолета.

"Кроме преимуществ, основная модель Aн-74TK-200 имеет и ряд недостатков, которые ограничивают или исключают удовлетворение спроса на рынке. Прежде всего это касается критической зависимости от использования значительного количества компонентов, произведенных на территории Российской Федерации, которые, к тому же, не соответствуют современным требованиям, что, в свою очередь, не позволяет получить обязательную сертификацию самолетов на европейских и американских рынках", — указывают на предприятии.

Напомним, что 1 июня Канадская коммерческая корпорация и "Укроборонпром" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стратегической безопасности, обороны, аэрокосмической деятельности и производства боеприпасов.

Кроме того, в рамках меморандума "Укроборонпром", Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" и канадская компания GL Munitions Inc. подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах производства боеприпасов к стрелковому оружию.