Новости компаний 7 часов назад

Апостроф TV масштабирует свое покрытие!

Апостроф TV базируется на концепции инфотеймента, то есть информация подается в легкой для восприятия, иногда даже развлекательной форме

Апостроф TV масштабирует свое покрытие! Апостроф TV масштабирует свое покрытие!

В начале марта телеканал был включен во все без исключения цифровые пакеты ТВ -провайдера "Воля". Благодаря этому доступ к Апостроф TV получило максимальное количество зрителей из Киева, Днепра, Сум, Львова, Винницы, Полтавы, Запорожья, Черкасс, Ровно, Хмельницкого, Херсона и Тернополя.

 "Взвешенная и сбалансированная редакционная политика нашей команды получила надлежащую оценку и качественный информационно-аналитический контент теперь доступен зрителю в большинстве регионов страны. Апостроф TV — канал информационно-аналитический, ориентированный на политически активную часть общества. При этом мы стараемся не делать его чрезмерно "тяжелым" для зрителя. Апостроф TV базируется на концепции инфотеймента, то есть информация подается в легкой для восприятия, иногда даже развлекательной форме. Мы не хотим, чтобы наши новости провоцировали конфликты, наоборот, мы стремимся давать информацию в оптимистическом ключе.", — отметила Генральный продюсер Апостроф TV Ирина Король.

Кратко и по делу в Telegram

.Напомним, просмотр телеканала Апостроф TV также возможен на спутнике Astra, большинстве ведущих украинских кабельных провайдеров, интернет-провайдеров телевизионного контента, а также на сервисе YouTube.

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