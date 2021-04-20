Новости компаний 40 минут назад

"АпострофTV" анонсировал премьеру — дискуссионную программу "Треугольник Иванской"

Ведущая вместе с гостями будет строить конструктивную дискуссию

"АпострофTV" анонсировал премьеру — дискуссионную программу "Треугольник Иванской" "АпострофTV" анонсировал премьеру — дискуссионную программу "Треугольник Иванской"

20 апреля в 18:20 на Апостроф TV стартует новая остро-дискуссионная программа "Треугольник Иванской".

Участники программы в прямом эфире обсудят резонансные общественные проблемы с трех разных точек зрения. Формат программы предполагает, что в полемике будет принимать участие ведущая Татьяна Иванская и двое приглашенных гостей — политолог и политик.

Кратко и по делу в Telegram

"Наши чиновники порой умеют так заговорить любую проблему, что ее решение исчезает, словно в бермудском треугольнике. Наш треугольник, возможно, всех проблем не решит, но и заговорить вопрос мы не дадим. Один вопрос, разные точки зрения и острые углы — все это будет иметь место в нашей программе", — рассказала Татьяна Иванская.

Ведущая вместе с гостями будет строить конструктивную дискуссию, и не выйдут за рамки треугольника, пока объективно не проанализируют ситуацию.

Генеральный продюсер Апостроф TV Ирина Король отметила: "Программа "Треугольник Иванской" — способ выстроить культуру диалога и дискуссий в политической среде. Именно в диалоге рождается конструктив, и мы хотим стать площадкой для этого. А журналистский профессионализм Татьяны поможет зрителям получить от политика не просто слова, но и решительные шаги".

"Треугольник Иванской" будет выходить по вторникам и четвергам в 18:20.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Это был заказ на государственном уровне": "Дизель Шоу" о продаже контента российскому ТВ
"Это был заказ на государственном уровне": "Дизель Шоу" о продаже контента российскому ТВ
На Апостроф TV стартует резонансная премьера: "Аномалия 50.44…" с Валерием Сараулой
На Апостроф TV стартует резонансная премьера: "Аномалия 50.44…" с Валерием Сараулой
700 000 підписників на YouTube у "5 канала"!
700 000 підписників на YouTube у "5 канала"!
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Бюрократизация препятствует развитию инноваций и фундаментальной науки в Украине — Шимкив

  3. Сага о "Мотор Сичи". Почему старейший украинский флагман машиностроения увяз в геополитике

  4. В Украине почти год не работает ни один финстимул для декарбонизации промышленности, — СМИ

  5. Главное — свет и забота. Годовой оборот украинского рынка каннабиса превышает 1,3 млрд грн

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...