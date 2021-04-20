"АпострофTV" анонсировал премьеру — дискуссионную программу "Треугольник Иванской"

20 апреля в 18:20 на Апостроф TV стартует новая остро-дискуссионная программа "Треугольник Иванской".

Участники программы в прямом эфире обсудят резонансные общественные проблемы с трех разных точек зрения. Формат программы предполагает, что в полемике будет принимать участие ведущая Татьяна Иванская и двое приглашенных гостей — политолог и политик.

"Наши чиновники порой умеют так заговорить любую проблему, что ее решение исчезает, словно в бермудском треугольнике. Наш треугольник, возможно, всех проблем не решит, но и заговорить вопрос мы не дадим. Один вопрос, разные точки зрения и острые углы — все это будет иметь место в нашей программе", — рассказала Татьяна Иванская.

Ведущая вместе с гостями будет строить конструктивную дискуссию, и не выйдут за рамки треугольника, пока объективно не проанализируют ситуацию.

Генеральный продюсер Апостроф TV Ирина Король отметила: "Программа "Треугольник Иванской" — способ выстроить культуру диалога и дискуссий в политической среде. Именно в диалоге рождается конструктив, и мы хотим стать площадкой для этого. А журналистский профессионализм Татьяны поможет зрителям получить от политика не просто слова, но и решительные шаги".

"Треугольник Иванской" будет выходить по вторникам и четвергам в 18:20.