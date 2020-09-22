Apple намерена научить Siri говорить на украинском языке

Американская компания Apple хочет научить своего голосового помощника Siri понимать и отвечать на украинском языке.

Об этом следует из вакансии, размещенной на сайте компании.

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В частности, Apple ищет аналитика аннотаций (Annotation Analyst) со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri.

Исходя из требований к кандидату и описания вакансии, предполагающие совершенное знание украинского языка и способность различить вербальные нюансы его диалектов, учитывая различия произношения в различных областях, то Apple хочет научить своего голосового помощника Siri понимать и отвечать на украинском языке.

При этом сама вакансия предполагает работу в европейской штаб-квартире Apple, которая находится в ирландском городе Корк.

"Как аналитик аннотаций вы будете слушать и транскрибировать аудиофайлы и оценивать ответы Siri и использование ею языка, использующие данные от клиентов, которые согласились на программу оценки качества. Вы будете использовать свои знания языка и культуры, а также аналитические навыки, чтобы оценить ответы на соответствие рекомендациям", — отмечается в вакансии Apple.

При этом для компании важны "гибкость и способность расставлять приоритеты в задачах".

"Мы сосредотачиваемся на опыте пользователей, творчески думая о том, как клиенты используют Siri и используют эти знания для совершенствования, поскольку мы считаем, что наш индивидуальный опыт, перспективы и страсти помогают нам строить идеи, которые движут всех нас вперед. Мы научим вас быть экспертом в понимании, поддержке и улучшении взаимодействия с клиентами", — говорится в вакансии.

В ней также подчеркивается, что эта должность предусматривает конкурентоспособную оплату труда, большие преимущества, право участвовать в акционерном плане американской компании, отпуска и скидки работникам.

"Мы ищем заявителей, которые свободно владеют украинским языком", — резюмировали в Apple.

Ранее сообщалось, что две украинские студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами всемирно известного стримингового сервиса Netflix.