Apple уверена в стабильности Британии после Brexit

Компания Apple полна оптимизма по поводу будущего Великобритании после выхода из Евросоюза (Brexit), заявил гендиректор технологического гиганта Тим Кук на встрече с премьер-министром страны Терезой Мэй.

"Мы верим в Соединенное Королевство, мы считаем, что у вас все будет хорошо, — сказал Т.Кук, посетивший Терезу Мэй на Даунинг-стрит. — Да, на дороге встретится немало ухабов, но Соединенное Королевство справится".

Как сообщает BBC, топ-менеджер также подтвердил планы переноса лондонской штаб-квартиры Apple в реконструированное здании давно закрытой электростанции Баттерси (той самой, которая изображена на обложке одного из альбомов Pink Floyd).

В заявлении по итогам встречи на Даунинг-стрит компания Apple отмечает: "Мы горды тем, что инновации и рост Apple поддерживают сейчас около 300 тыс. рабочих мест по всей Великобритании".

В отличие от оптимизма Т.Кука и Apple глава департамента международных дел Американской торговой палаты Майрон Бриллиант отмечает иную тенденцию. В интервью BBC он утверждал, что компании США пока откладывают решения по поводу инвестиций в британскую экономику из-за неопределенности с правилами ведения бизнеса после Brexit.

По словам М.Бриллианта, тысячи американских компаний обеспокоены, что правила изменятся после того, как Британия покинет ЕС.

Как сообщалось, в новую штаб-квартиру в Баттерси Apple переедет в 2021 году, разместив там 1,6 тыс. сотрудников. Офисные помещения Apple займут 40% всех площадей бывшей электростанции.

Главная европейская штаб-квартира Apple по-прежнему будет находиться в Корке (Ирландия), где работают 4 тыс. сотрудников компании.