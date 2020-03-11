IT и Телеком 1 час назад

Apple вынудили отменить презентацию нового iPhone

Власти США запретили Apple проводить ежегодную конференцию, посвященную анонсу новых продуктов

Apple вынудили отменить презентацию нового iPhone Apple вынудили отменить презентацию нового iPhone
Конференция Apple. Фото: appleinsider.ru

В США округ Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple Park, запретил с 11 марта по 1 апреля 2020 года проведение мероприятий с участием более 1000 человек.

Таким образом, весенняя пресс-конференция Apple, посвященная анонсу новых продуктов, которая должна была пройти в конце марта, скорее всего, будет отменена, сообщает ixbt.com.

Также СМИ утверждают, что Apple столкнулась с различными проблемами на производстве своих новых двух аппаратных решений.

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Кроме того, ситуация с коронавирусом привела к проблемам с поставками комплектующих, в результате были сорваны установленные сроки производства.

"Различные факторы наложились друг на друга, из-за чего Apple не сможет провести этой весной конференцию по запуску нового продукта в привычном формате. Также источник уверен, что iPhone 9 не появится в продаже в конце этого месяца", — говорится в публикации.

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В то же время отмечается, что даже если Apple не проведет весеннюю конференцию, то компании все равно придется предпринять некоторые действия в этом месяце. Не исключено, что презентация будет онлайновой, такой формат выбирает все больше компаний. Пока точной информации о том, когда же на рынке появится недорогой iPhone 9, у источника нет.

Ранее исполнительный директор Apple Тим Кук разрешил сотрудникам глобальных филиалов компании работать удаленно в связи с распространением коронавируса.

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