Apple вынудили отменить презентацию нового iPhone

В США округ Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple Park, запретил с 11 марта по 1 апреля 2020 года проведение мероприятий с участием более 1000 человек.

Таким образом, весенняя пресс-конференция Apple, посвященная анонсу новых продуктов, которая должна была пройти в конце марта, скорее всего, будет отменена, сообщает ixbt.com.

Также СМИ утверждают, что Apple столкнулась с различными проблемами на производстве своих новых двух аппаратных решений.

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Кроме того, ситуация с коронавирусом привела к проблемам с поставками комплектующих, в результате были сорваны установленные сроки производства.

"Различные факторы наложились друг на друга, из-за чего Apple не сможет провести этой весной конференцию по запуску нового продукта в привычном формате. Также источник уверен, что iPhone 9 не появится в продаже в конце этого месяца", — говорится в публикации.

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В то же время отмечается, что даже если Apple не проведет весеннюю конференцию, то компании все равно придется предпринять некоторые действия в этом месяце. Не исключено, что презентация будет онлайновой, такой формат выбирает все больше компаний. Пока точной информации о том, когда же на рынке появится недорогой iPhone 9, у источника нет.

Ранее исполнительный директор Apple Тим Кук разрешил сотрудникам глобальных филиалов компании работать удаленно в связи с распространением коронавируса.