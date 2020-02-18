АРМА открыло доступ к реестру арестованных активов

В декабре 2019 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) осуществило запуск Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, в опытную эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за два месяца подряд 30 сотрудников АРМА осуществляли все необходимые меры, направленные на формирование и обеспечение функционирования реестра, в частности, тестировали, наполняли информацией, проявляли ошибки и определяли архитектуру решения, ключевые позиции, исправляли несогласованности и проводили консультации с разработчиками программного обеспечения.

"Мы продолжаем совершенствовать технические возможности Реестра и одновременно уже сейчас готовы представить широкой публике результаты деятельности АРМА в этом направлении — непосредственно сам Реестр", — говорится в сообщении.

Правовой основой формирования и ведения Реестра является статья 25 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

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Реестр формируется и ведется с целью обобщения и оперативного обмена информацией об активах, полученных преступным путем, в нем отражаются данные об арестованных в рамках уголовных производств активах, управления ими или их реализацию, конфискации, полученные от их реализации средства и тому подобное.

Во время исследовательской эксплуатации Реестра проводится его наполнение в тестовом режиме исключительно имеющейся в АРМА информацией об арестованных активах, переданных в управление Агентства.

После завершения интеграции Реестр с другими реестрами и базами данных (Единый реестр судебных решений, Автоматизированная система исполнительного производства, Единый реестр досудебных расследований) Реестр будет наполняться информацией об арестованных активах преимущественно в автоматизированном режиме.

"Сейчас осуществляются мероприятия, связанные с выполнением требований законодательства о защите информации и построением системы комплексной защиты информации. Следует отметить, что во время опытной эксплуатации программного обеспечения Реестра проверяется возможность надежной и бесперебойной работы в штатном режиме. На данный момент в Реестр вносится большой объем информации, имеющейся в распоряжении АРМА, а также осуществляется анализ функциональных возможностей Реестра", — отмечают в АРМА.

По состоянию на 9:00 17 февраля 2020 года АРМА внесло информацию в реестр по 2 тысячам 32 арестованным активам.

Напомним, пресс-служба Кабинета министров Украины удалила информацию об отстранении руководства Национального агентства по розыску и менеджменту активов от своих обязанностей.