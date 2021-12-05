АРМА за год втрое увеличила поступления в госбюджет

За 11 месяцев 2021 года чистые поступления в государственный бюджет от коммерческой деятельности управляющих арестованными активами составили 38,6 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Агентства розыска и менеджмента активов (АРМА), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (13 млн грн) поступления выросли втрое, или на 200%.

"Стоит отметить, что достигнутый показатель превышает совокупные поступления в бюджет за все предыдущие годы деятельности АРМА. Так, в 2018 году доходы составляли 9 млн грн, в 2019 – 12 млн грн", – говорится в сообщении.

В АРМА отметили, что в Украине второй месяц подряд поступления в государственный бюджет от управления арестованными активами доходят до рекордных показателей в месячном разрезе.

В частности, на 1 декабря доходы составили 5,7 млн грн, что на 32% больше по сравнению с доходами в октябре.

Ранее сообщалось, что в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на основании согласия владельца поступили деньги в иностранной валюте, сумма которых в гривневом эквиваленте составляет более 600 тысяч.

Напомним, что депозит АРМА недавно пополнился 8 млн грн, которые отобрали у бенефициара компании-генподрядчика строительства Подольского моста в Киеве.