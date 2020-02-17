Армянский бизнес-клуб: опыт успешных бизнесменов и энтузиазм новичков

Строить бизнес гораздо проще, имея поддержку единомышленников. Многие предприниматели это понимают и объединяются, чтобы вместе решать проблемы, поддерживать друг друга. Армянский бизнес-клуб в Одессе — яркий пример содружества, основанного на принципах уважения, честности, взаимопомощи.

Председатель клуба Ваган Симонян отметил: "Бизнес не имеет национальности. Сегодня любой порядочный бизнесмен, которого порекомендует участник клуба, вне зависимости от национальности, может стать членом нашей организации".

Рекомендация — своеобразная гарантия того, что с этим человеком можно спокойно вести бизнес.

Armenian Business Club: Ваган Симонян во главе сообщества 70 успешных бизнесменов

Вступить в Армянский бизнес-клуб можно по рекомендации его участников

История АБК начиналась в 2017 году с союза двадцати предпринимателей-армян. Сейчас сообщество разрослось и насчитывает более 70 бизнесменов разных национальностей — владельцев и руководителей предприятий малого, среднего и крупного. Разница в "весовых категориях" не мешает успешно сотрудничать, делиться опытом и достижениями, оказывать поддержку в решении различных вопросов: от кадровой политики до юридической помощи.

Возглавляя Армянский бизнес-клуб с 2018 года, Ваган Симонян видит его большие перспективы: привлечение бизнесменов не только Одессы и Одесской области, но и со всей страны, расширение до всеукраинского масштаба и выход на международный уровень.

Армянский бизнес-клуб открывает широкие перспективы для всех участников, ведь в современных экономических реалиях сложно в одиночку строить и развивать свое дело. Благодаря образовательным мероприятиям, которые проводятся в АБК, бизнесмены повышают квалификацию, узнают об инновациях в различных сферах.

На семинарах спикеры знакомят предпринимателей с изменениями в законодательстве, системе налогообложения, обучают методам внедрения современных технологий и маркетинговых стратегий, без которых немыслим современный бизнес. А круглые столы и закрытые встречи участников АБК, партнеров либо конкурентов, дают возможность обсудить общие стратегии или спорные моменты и найти взаимовыгодные решения.

Для молодежи Армянский бизнес-клуб — отличная платформа для начала своего дела. Более 30 участников молодежного направления не только посещают все обучающие мероприятия клуба. Здесь они могут презентовать свой стартап, бизнес-план или бизнес-идею, а главное — получить компетентный совет, поддержку и даже финансирование на реализацию своего проекта.

Возрастающий интерес к Армянскому бизнес-клубу — показатель его эффективности

Основополагающий принцип работы этого сообщества бизнесменов — прозрачность. Каждый вносит членские взносы и получает отчет обо всех расходах АБК: на обеспечение жизнедеятельности бизнес-клуба, на финансовую помощь новичкам, на организацию мероприятий, благотворительность и так далее.

Год за годом Armenian Business Club расширяется, все больше укрепляя свою репутацию в бизнес-среде. Здесь поощряют инициативу и мотивируют к действию, помогают преодолевать трудности и уверенно идти к своей цели. Здесь всегда рады тем, кто приходит с оригинальными идеями и готов делиться знаниями. В поиске новых партнеров непременно зайдите на официальный сайт Армянского бизнес-клуба и откройте для себя возможности и перспективы сотрудничества.