Энергетика 20 минут назад

"АрселорМиттал Кривой Рог" хочет покупать электроэнергию напрямую у АЭС

Поскольку тарифы на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе

Мауро Лонгобарди. Фото: пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобарди. Фото: пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог"
Мауро Лонгобарди. Фото: пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог"

Генеральный директор компании "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобарди рассматривает возможность покупки электроэнергии непосредственно у атомных станций.

Об этом он заявил в интервью "НВ Бизнес".

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По его словам, недавно пришлось отметить, что тарифы на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе и это наблюдалось в течение двух кризисных месяцев, в марте-апреле 2020 года.

"Сейчас мы покупаем электроэнергию у трейдеров по итогам тендеров. Но отмечу, что появились некоторые сдвиги со стороны правительства", — констатировал он.

"Рассматривается возможность покупать (электроэнергию) непосредственно у атомных станций. Если мы сможем непосредственно вести переговоры с "Энергоатомом", это, вероятно, будет гораздо удобнее", — резюмировал Лонгобарди.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нашла новый способ повысить цены на электроэнергию для промышленности.

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В частности, регулятор предлагает повысить ночные "прайс кэпы" в среднем на 28% на рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР).

Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

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