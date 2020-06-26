"Ашан" открыл второй в Украине мини-магазин в составе жилого комплекса

ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), входящее во французский холдинг Auchan, 25 июня уже вторую точку продаж мини-формата "Ашан Pick Up Point" в составе столичного жилого комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

"Первый Ашан Pick Up Point расположен на расстоянии 250 метров от станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка") в Киеве. Мы оттестировали концепт street и очень довольны результаты его работы. Поэтому 25 июня мы открыли второй Ашан Pick Up Point — на этот раз в концепте residence, он расположен в ЖК Комфорт Таун", — говорится в сообщении.

Ассортимент объекта, по данным компании, составляет более 1000 позиций и отличается от первого Pick Up Point. Так как новый магазин ориентирован на жителей ЖК — преимущественно молодые семьи, предложение дополнено товарами для детей и игрушками, а также товарами СТМ (косметические средства, безглютеновая и биопродукция, широкая фреш-категория — молочные изделия, сыры и колбасы, фрукты и овощи, линейка хот-догов).

Среди основных инноваций торговой точки — доставка в квартиру через партнерские сервисы Glovo и Raketa. Также в объекте есть pick up точка, зона для кофе-брейка, касса самообслуживания (а также обычная касса).

Компания планирует и далее открывать pick up point рядом с другими магазинами "Ашан".

Напомним, 17 января 2020 года "Ашан" открыл пилотную точку продаж формата ultra-proximity "Ашан Pick Up Point", которая является самой маленькой в сети ритейлера (40 квадратных метров).

Как известно, Auchan Retail — международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года. Насчитывает 26 магазинов разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома) в 9 городах, а также развивает e-commerce. Штат сотрудников составляет 6000 человек.

Общественные активисты Евгений Карась и Андрей Медведько ранее сообщали о фактах "нецелевого использования, разворовывания и финансовых нарушений Сергея Осипенко во время захвата земельного участка площадью около 27 га в пгт Таирово Овидиопольского района Одесской области, где якобы должны были быть построены гипермаркет "Ашан", ТРЦ и ритейл-парк "Les Vignes".