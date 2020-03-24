"АТБ-Маркет" внедряет специальный час для пожилых людей

В условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина корпорация АТБ осуществляет свою деятельность в усиленном режиме во всех регионах Украины. Об этом сообщает All Retail.

Несмотря на то, что магазины сети "АТБ" посещает большое количество людей пожилого возраста, а, как известно, именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентный час для пенсионеров.

Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок. Руководство сети призывает всех украинцев отнестись с пониманием к таким нововведениям и выбрать для себя другое время для посещения магазинов АТБ, чтобы предоставить пенсионерам без лишних рисков для здоровья и очередей сделать необходимые закупки.

Напомним, что начиная с 11 марта 2020 года корпорация АТБ с целью заботы о здоровье посетителей магазинов и работников предприятий внедрила целый ряд дополнительных санитарно-гигиенических мер во всех магазинах, распределительных центрах и офисах компании.

Масштабы компании, многолетний опыт работы, высокая квалификация и ответственность всех работников предприятий группы АТБ дают основания заверить потребителей и партнеров в стабильной, слаженной и эффективной работе, направленной на обеспечение населения Украины качественными продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что "АТБ-Маркет" поднял цены на продукты питания и товары первой необходимости в связи со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли.