ATTENTION! WINE UP!

Залишилось всього 3 вільних місця на винному курсі WINE UP!

Всього 3 шанса насолоджуватись вином свідомо і спробувати більш ніж 60 видів вин та унікальні зразки з приватної колекції автора та ведучого курсу — Олега Кравченка. Всього 3 учасника, що спробують себе у новому світі — світі вина.

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Не гайте час — приєднуйтесь прямо зараз!

Вже 23 березня ми почнемо осягати таємничий світ виноробства разом з кращим сомельє України 2011 року і співвласником Win Bar Олегом Кравченко!

Нас чекає:

6 занять по 3 години;

6 занять по 3 години; підручник онлайн-формату;

дегустація більше 60 зразків вин з усього світу (за умови відвідування оффлайн-курсу) в супроводі еногастрономії від INVERIA catering;

записи всіх уроків.

Всі вина ретельно відібрані самим Олегом Кравченко, частина з них — з особистої колекції нашого експерта.

Це неможливо пропустити! Переходьте за посиланням: https://bit.ly/2NDuHOw