Аудит государственного коневодства выявил нарушений на 3 млрд грн

Государственная аудиторская служба во время ревизии ГП "Коневодство Украины" обнаружила финансовых нарушений и недостатков на сумму почти 3 млрд грн, в том числе и таких, которые привели к убыткам на сумму 225 млн грн.

Об этом говорится в отчете аудиторов о проверке деятельности коневодства в период 2017-2020 годов, сообщает Марлин.

Аудиторы установили, что поголовье лошадей за указанный период уменьшилось с 1858 до 1692, а предприятие работало нерентабельно с накоплением долговых обязательств.

Филиалы коневодства в 1,5-2 раза занижали объемы сельскохозяйственной продукции и цены на нее, руководители не соблюдали положений контрактов. Все это привело к недополучению доходов на сумму почти 600 млн грн, сообщается в отчете.

"Контрольными мероприятиями установлены факты необеспечения надлежащего хранения имущества, что привело к его недостаче на сумму 3,2 млн грн, а за ненадлежащий уровень претензионно-исковой работы по взысканию с контрагентов долгов и недостатки ведения бухгалтерского учета предприятием утрачена возможность получить принадлежащих ему доходов на сумму более 56 млн грн", — отмечают аудиторы.

Проблемы на предприятии обнаруживают не впервые. В 2018 году аудиторы зафиксировали потерю предприятием 43 млн грн и изъятие 2 тыс. гектаров угодий.

После последней проверки аудиторы пришли к выводу, что развитие коневодства будет способствовать "решению важных производственных, экономических и социальных вопросов страны".

С июля 2020 года и.о. директора предприятия был назначен Евгений Веретюк.

ГП "Коневодство Украины" образовано в 2010 году с целью реализации государственной конной политики и популяризации местных пород лошадей. Предприятие входит в сферу управления Министерства экономики Украины.

Напомним, Государственная аудиторская служба Украины обнаружила в АО "Укрзализныця" нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 млрд грн.