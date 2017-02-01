Авдеевка и курс валют: почему коксохим важен для экономики Украины

"Выехали ремонтировать ЛЭП", — сегодня днем сообщили Delo.UA в пресс-службе группы "Метинвест" на вопрос о ситуации на Авдеевском КХЗ (АКХЗ), который уже несколько дней находится в зоне повышенного внимания всей Украины.

Позавчера генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов заявил о "горячей консервации" части производственных мощностей предприятия. Это связано с прекращением энергоснабжения — в результате военных действий отключены все четыре ввода электроэнергии на АКХЗ. Электричество необходимо для обеспечения производства кокса, в результате чего образуется коксовый газ, который далее используется для обогрева домов Авдеевки.

По состоянию на сегодняшнее утро предприятие все еще не подключено к сети.

Но не менее важно, что при остановке производства в такие морозы, как сейчас, коксовые батареи быстро охлаждаются и могут разрушиться. "Аналогичные процессы (разрушения — Delo.UA) происходят в динасовых огнеупорах коксовых батарей. Если этот кирпич разогреть свыше 1000 градусов, то он спекается в великолепный материал. Но если его охладить, то футеровка разрушается ("убивается"). А это 900-1000 тонн огнеупоров, стоимостью около $600-800 за тонну", — рассказывал в интервью Delo.UA профессор Алексей Смирнов.

Поэтому коксовую батарею, состоящую из нескольких десятков печей, необходимо обогревать.

За последние два года у руководства Авдеевского КХЗ уже был такой опыт, ведь с начала боевых действий на Донбассе предприятие останавливалось 14 раз. Обогрев ведется путем сжигания в печах природного газа. Что достаточно дорого.

"По аналогии с февралем 2014 года — [нужно] примерно 18000 кубов в час, для того, чтобы сохранить город Авдеевку и АКХЗ и не допустить гуманитарной и экологической катастрофы", — написал в facebook Муса Магомедов.



Но "горячая консервация" также предполагает, что коксохим не выпускает или существенно сокращает выпуск товарной продукции.

"Завод перешел на природный газ. Два цеха — в режиме горячей консервации, два — на пониженных параметрах. Производительность — на уровне 20%. Сложности с доставкой сырья: единственный железнодорожный путь поврежден. Надеемся на скорое восстановление. Для ремонта ЛЭП "зеленый коридор" не получен. Специалисты ДТЭК и энергетики завода готовы приступить к ремонтным работам в любую минуту. Режима тишины нет. Идут бои", — процитировала сегодня Магомедова пресс-служба группы СКМ.

В эфире телеканала 112.UA он уточнил, что предприятие сейчас производит 2,5 тыс. тонн кокса в сутки.

Основные потребители — мариупольские меткомбинаты им. Ильича и "Азовсталь". В прошлом году они суммарно выплавили около 6,4 млн тонн стали или чуть более 25% от всего украинского производства.

Уже сейчас руководство ММК им.Ильича (ММК) признает, что из-за ситуации в Авдеевке приходится снижать производство. "Поставки кокса на комбинат Ильича сократились, а сегодня это наш единственный поставщик кокса. Поэтому и нам сегодня нелегко — работают только две доменные печи из четырех. Наша главная задача сейчас — сохранить газотранспортную систему комбината, от которой зависит работа всех технологических агрегатов. Запасов сырья у нас на 2,5 суток — этого хватит для работы двух печей на минимальных параметрах", — написал на своей странице в соцсети facebook генеральный директор ММКИ Юрий Зинченко.

От "Азовстали" пока не было подобных заявлений. В пресс-службе группы "Метинвест" не комментируют ситуацию с обеспечением коксом своих меткомбинатов.

Сможет ли кто-то заменить Авдеевский КХЗ по поставкам этого сырья в Мариуполь?

Крупнейшие коксохимы Донбасса остались на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Это Ясиновский и Макеевский заводы (оба — Макеевка) группы "Донецксталь", Алчевсккокс (Алчевск) корпорации ИСД, Енакиевский КХЗ (Енакиево) группы "Метинвест". Они недалеко от Мариуполя, но логистические ограничения практически сводят на нет возможность поставки кокса оттуда.

Вторая крупная группа коксохимов сконцентрирована в Днепропетровской и Запорожской областях. Однако они обеспечивают потребность местных металлургических предприятий, которые работают с максимальной загрузкой.

Импорт? В мире не так много стран нетто-экспортеров кокса. В прошлом украинские металлурги закупали его в больших объемах в России. Однако сейчас надеяться на поддержку оттуда — наивно.

У Мариуполя остается надежда только на собственное коксохимическое производство "Азовстали". Но оно не может обеспечить всю потребность двух меткобминатов.

Как это отразится на экономике Украины.

Большая часть металлопроката, производимого в Мариуполе, идет на экспорт. За год это порядка 5-5,5 млн тонн продукции. Экспортная выручка, даже по консервативной оценке, находится на уровне $2 млрд в год. Такие потери практически невозможно компенсировать даже если горно-обогатительные комбинаты смогут оперативно переориентировать высвободившиеся объемы руды с внутреннего рынка на экспорт.

Внутри страны заметно сократится перевозка металлургического сырья и готовой продукции по железной дороге, уменьшится потребление энергоресурсов и т.д.

Пока не стоит паниковать, но в случае подобного сокращения экспорта давление на гривню усилится. Еще более важны социальные последствия для Мариуполя, Авдеевки, Кривого Рога и других городов, которые завязаны на производственные, логистические и сбытовые процессы в ГМК.

Остается только процитировать facebook Юрия Зинченко: "Поэтому пока держимся и надеемся на улучшение ситуации в Авдеевке в ближайшее время!".