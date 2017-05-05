Авиакомпании потеряли или задержали доставку больше 20 млн чемоданов по всему миру

05 мая 2017, 16:00
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Авиакомпании в 2016 году перевезли больше пассажиров и реже теряли багаж

Авиакомпании потеряли или задержали доставку больше 20 млн чемоданов по всему миру | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Авиакомпании всего мира в 2016 году потеряли или доставили с задержкой 21,6 млн. чемоданов, которые авиапассажиры сдавали в багаж. Такие данные обнародовали в SITA Baggage Report 2017, сообщает avianews.com.

Несмотря на огромное число потерянного багажа, в 2016 году авиакомпании улучшили свою работу: они перевезли на 5,89% пассажиров больше, а багаж теряли на 7,2% реже.

В пересчете на 1 тыс. пассажиров число потерянных или обработанных неправильно единиц багажа в 2016 году в среднем по миру составило 5,73 — на 12,25% меньше, чем в 2015 году и на 69,7% меньше по сравнению с 2007 годом.

Также уменьшились расходы авиакомпаний по причине неправильной обработки багажа — с $2,3 млрд до $2,1 млрд в 2016 году.

Чаще всего теряют или неправильно обрабатывают багаж (в пересчете на 1 тыс пассажиров) в Европе — 8,06 единиц. Реже всего — в Северной Америке, там на 1 тыс. пассажиров терялось 2,7 единицы багажа, и Азии — 1,81 единицы.

Хотя SITA отмечает, что авиакомпании и аэропорты поработали над своими показателями в 2016 году. Практически во всех частях света потери багажа снизились на 40-60%.

По данным SITA, из 21,6 млн. неправильно обработанных чемоданов 7% были утеряны безвозвратно или украдены, 16% — повреждены или часть вещей в них была украдена, 77% чемоданов были доставлены в целости, но с задержкой.

Почти 47% проблем с багажом было связано с его обработкой во время трансфера, в 16% случаев вещи пассажиров забывали или не успевали загрузить в самолет, в 15% — проблемы были из-за неправильного оформления билета или вопросов обеспечения безопасности.

По материалам: Avianews
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Теги: авиация , авиаперевозки

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Авиакомпании потеряли или задержали доставку больше 20 млн чемоданов по всему миру | Транспорт | Дело
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