Транспорт 1 час назад

Авиакомпания "Белавиа" возобновит рейсы между Украиной и РФ в начале октября

Цена авиабилетов от $295 в обе стороны с включенным багажом

Самолет авиакомпании "Белавиа". Фото: Википедия Самолет авиакомпании "Белавиа". Фото: Википедия
Самолет авиакомпании "Белавиа". Фото: Википедия

Авиакомпания "Белавиа" в октябре планирует возобновить транзит между Украиной и Россией через аэропорт "Минск".

Об этом свидетельствуют данные в системе бронирования авиаперевозчика, передает Avianews.

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Известно, что белорусская авиакомпания объявила о возобновлении полетов из Минска в московский аэропорт "Домодедово" с 30 сентября. Из-за ограничений российских властей рейсы будут выполняться только раз в неделю — по средам.

При этом стыковки московского рейса с рейсами в Украину доступны для бронирования только с 7 октября и только по средам.

На данный момент "Белавиа" предлагает перелеты из Киева в Москву через Минск и в обратном направлении с общей продолжительностью в пути до 4 часов. Цена авиабилетов от $295 в обе стороны с включенным багажом.

В свою очередь для маршрута Одесса-Москва время в пути составит до 11 часов, что вызвано более длительной стыковкой в Минске. Билеты от $425 в обе стороны с учетом перевозки багажа.

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В то же время "Белавиа" не предлагает опции пересадок в Москву для рейсов Харьков-Минск и Львов-Минск, так как эти маршруты не обслуживаются по средам, когда самолет будет вылетать в Москву.

На данный момент предложение "Белавиа" позволяет быстрее всего добраться из Киева в Москву и обратно. Наземное сообщение между столицами представлено только автомобильным транспортом. Железнодорожное пассажирское сообщение прервано весной и до сих пор не возобновлено.

Однако перед покупкой авиабилетов следует учитывать ограничения, которые сейчас действуют для въезда в Россию иностранцев. На территорию страны допускают только граждан Украины, которые имеют право на постоянное проживание в РФ или являются членами семей граждан России. Детальную информацию о правилах въезда можно уточнить в консульстве страны назначения.

Напомним, 15 июня авиакомпания "Белавиа" выполнила свой первый регулярный рейс в аэропорт "Борисполь" с начала карантина, а 16 июня — в аэропорт "Киев" (Жуляны).

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