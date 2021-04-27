Авиакомпания "МАУ" получила 4,5 млрд грн убытков в 2020 году

Украинская авиакомпания "МАУ" завершила 2020 год с убытком в 4,5 млрд грн против 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году.

Об этом следует из сообщения компании о проведении 28 мая всеобщих собраний акционеров.

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Указано, что среди проектов решений общего собрания акционеров — утверждение финансового результата 2020 года и выплата фиксированных дивидендов по привилегированным акциям в сумме 2045 грн 52 копейки за счет резервного капитала.

Как отмечается, в 2020 году активы "МАУ" снизились с 14,9 млрд грн до 9,2 млрд грн, а суммарная дебиторская задолженность выросла до 1,619 млрд грн с 969 млн грн в 2019 году.

При этом долгосрочные обязательства авиакомпании сократились на 28,3% (до 7,4 млрд грн), текущие — выросли на 15,3% (до 13,2 млрд грн).

В июле 2020 года стало известно, что авиакомпания "МАУ" вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина по коронавирусу получила около $60 млн убытков и сокращает 900 сотрудников.

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Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) продолжает восстановление рейсов, которые были приостановлены из-за влияния пандемии COVID-19.

В частности, с 29 апреля 2021 года МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев — Кишинев — Киев.

Напомним, что Кабинет министров планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутриукраинские рейсы.